Atos vise une marge d'environ 7% en 2026, envisage des opérations de M&A "ciblées"

Atos ATOS.PA a déclaré vendredi viser une "année de stabilisation" en 2026 puis une accélération de sa croissance rentable et de sa génération de trésorerie entre 2027 et 2028, après avoir dépassé son objectif de marge l'année dernière.

Le groupe français de services informatiques vise une marge opérationnelle d’environ 7% cette année, ainsi qu'une croissance organique positive, "avec un scénario plancher limité à -5% dans un environnement de marché contraint", selon un communiqué.

Atos vise également une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 5 à 7% entre 2026 et 2028, ajoutant que "des opérations de M&A stratégiques, ciblées et rigoureuses pourraient permettre d'augmenter le chiffre d’affaires", ainsi qu'une marge opérationnelle d’environ 10% à 2028.

La marge opérationnelle 2025 ressort à 351 millions d'euros, tandis que le groupe tablait sur une marge supérieure à 340 millions.

