 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atos vise une marge d'environ 7% en 2026, envisage des opérations de M&A "ciblées"
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 07:30

Atos ATOS.PA a déclaré vendredi viser une "année de stabilisation" en 2026 puis une accélération de sa croissance rentable et de sa génération de trésorerie entre 2027 et 2028, après avoir dépassé son objectif de marge l'année dernière.

Le groupe français de services informatiques vise une marge opérationnelle d’environ 7% cette année, ainsi qu'une croissance organique positive, "avec un scénario plancher limité à -5% dans un environnement de marché contraint", selon un communiqué.

Atos vise également une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 5 à 7% entre 2026 et 2028, ajoutant que "des opérations de M&A stratégiques, ciblées et rigoureuses pourraient permettre d'augmenter le chiffre d’affaires", ainsi qu'une marge opérationnelle d’environ 10% à 2028.

La marge opérationnelle 2025 ressort à 351 millions d'euros, tandis que le groupe tablait sur une marge supérieure à 340 millions.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ATOS
39,8700 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank