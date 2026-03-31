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Atos se dote d'un pôle de renseignement sur les cybermenaces
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 12:32

Atos annonce le lancement d'un Centre de recherche sur les menaces (TRC), "conçu pour fournir, dans un contexte d'évolution particulièrement rapide du paysage mondial des cybermenaces, des analyses approfondies et directement exploitables le plus en amont possible".

Pôle de renseignement de nouvelle génération, le TRC consolide l'expertise d'Atos en recherche avancée, surveillance des acteurs malveillants, renseignement sur les vulnérabilités et automatisation alimentée par l'IA, pour la protection des clients dans le monde entier.

Il fournit aux centres d'opérations de sécurité (SOC) d'Atos des renseignements exploitables et harmonisés à l'échelle mondiale afin de renforcer la protection des environnements clients et la capacité de détection, d'investigation et de réponse aux menaces.

"Avec un tel dispositif, Atos garantit à ses clients la robustesse des opérations de sécurité dans le contexte actuel et les prépare, grâce à la prospective, à contrer les menaces cyber de demain", commente Günter Koinegg, son global head of cybersecurity services .

Selon Atos, le TRC constitue un puissant facteur de différenciation, renforçant sa position en tant que partenaire de cybersécurité de confiance auprès des entreprises, des gouvernements et des opérateurs d'infrastructures critiques à travers le monde.

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