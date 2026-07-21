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Atos : s'enfonce sous les 29 EUR, file tout droit vers 27 EUR
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 10:41

La cassure du plancher des 32,5 EUR (des 7 avril, 26 juin, 14 juillet) ne pardonne pas : Atos s'enfonce sous les 29 EUR et file tout droit vers 27 EUR, le plancher de mi-juillet 2025.

C'est un retour à la case départ à la date anniversaire et si Atos passait sous 26,7 EUR, le cours pourrait retracer le plancher des 20 EUR des 9 et 10 janvier 2025.

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