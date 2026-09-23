Communiqué de presse

Atos rejoint France Cyber Maritime pour accompagner la résilience cyber des acteurs maritimes, portuaires et fluviaux

Paris, France – 23 septembre 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui son adhésion à France Cyber Maritime , l’association dédiée au renforcement de la cybersécurité du monde maritime, portuaire et fluvial. Atos mettra son expertise en cybersécurité, gestion de crise, cloud, IA et exploitation des infrastructures critiques, au service de l’élaboration du référentiel cybersécurité du secteur. Atos aidera également le secteur à anticiper la transition cryptographie post-quantique afin de garantir la protection des communications et systèmes sensibles à l’ère de l’ordinateur quantique.

L’adhésion d’Atos intervient dans un contexte de transformation numérique accélérée des infrastructures maritimes et portuaires alors que les environnements numériques des ports, des opérateurs logistiques, des infrastructures fluviales et maritimes, des systèmes industriels et des chaînes d’approvisionnement sont de plus en plus exposés au risque cyber. De plus, la directive NIS2 renforce les exigences en matière de sécurité et de gestion des incidents pour ces acteurs. Et la convergence entre systèmes IT et OT et le recours accru à la donnée, au cloud et à l’IA, rend plus que jamais nécessaire une approche sectorielle, opérationnelle et coordonnée de la cybersécurité.

Atos participera activement aux travaux collectifs de France Cyber Maritime dans une logique de co-construction avec les acteurs du secteur afin de favoriser le développement de solutions de cybersécurité adaptées à leurs enjeux. La contribution d’Atos se matérialisera par des analyses de risques, des partages d’expériences, des exercices de crise, de sécurisation des architectures et d’anticipation des menaces émergentes.

Atos s’appuiera sur ses capacités opérationnelles en matière de cybersécurité, son réseau de centres d’opérations de sécurité (SOC) et de capacités de détection, d’investigation et de réponse aux menaces, dont son Threat Research Center . Ce pôle de nouvelle génération est conçu pour fournir, le plus en amont possible, des analyses approfondies et directement exploitables sur les menaces émergentes.

Susana Pinho directrice du pôle Conseil & Audit Cybersécurité, Atos France, a déclaré : « A l’heure de la recomposition des équilibres géographiques, la cybersécurité du secteur maritime et fluvial est plus que jamais un enjeu stratégique de résilience économique, territoriale et de souveraineté. En rejoignant France Cyber Maritime, Atos souhaite mettre son expertise de la cybersécurité au service des ports et des infrastructures fluviales qui sont au cœur de la continuité économique européenne et contribuer à la dynamique collective du secteur. »

Christian Cévaër, directeur, France Cyber Maritime, a déclaré : « L’arrivée d’Atos au sein de France Cyber Maritime renforce notre capacité à accompagner les acteurs maritimes et portuaires face à l’évolution de la menace cyber. Son expertise en cybersécurité, en infrastructures critiques et services numériques souverains constitue un atout pour la poursuite de notre mission : construire, avec nos membres, un monde maritime numérique plus sûr. »

France Cyber Maritime, créée en novembre 2020, a pour mission d’apporter au monde maritime et portuaire des réponses concrètes et adaptées en matière de cybersécurité, afin de renforcer la résilience du secteur et de promouvoir l’excellence française en cybersécurité maritime à l’international. L’association opère le M-CERT, le centre national dédié à la veille, à l’analyse, au partage d’informations et à l’assistance cyber au profit des acteurs maritimes et portuaires. France Cyber Maritime compte plus de 90 membres issus des sphères publiques, des collectivités littorales, des opérateurs maritimes et portuaires, ainsi que des fournisseurs de solutions de cybersécurité.

En rejoignant France Cyber Maritime, Atos confirme son engagement en faveur d’une cybersécurité sectorielle, concrète et opérationnelle, au plus près des réalités des ports, des opérateurs maritimes, des infrastructures fluviales et des chaînes logistiques afin de renforcer la capacité du secteur à anticiper les menaces, à se préparer aux incidents, à protéger ses systèmes critiques et à assurer la continuité de ses activités.

L’Europe maritime et fluviale en quelques chiffres





L’Europe occupe une place majeure dans l’économie maritime mondiale : la flotte contrôlée par des armateurs européens représente 33,6 % 1 du tonnage brut mondial, tandis que le continent compte plus de 1 200 ports 2 . Les ports européens jouent un rôle clé dans les échanges internationaux, 74 % 3 des marchandises entrant ou sortant d’Europe étant transportées par mer. Plus largement, l’économie bleue de l’Union européenne a généré 263 milliards d’euros 4 de valeur ajoutée brute en 2023, soit 1,7 % de la valeur ajoutée brute totale de l’UE. La navigation fluviale intérieure au sein de l’Union européenne représentait en 2024, 121,6 milliards de tonnes-kilomètres 5 , en hausse de 4,5 % par rapport à 2023, représentant 473,3 millions de tonnes de marchandises transportées sur les voies navigables européennes.

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La cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité , commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l’échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s’appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l’identité numérique. Développés et fabriqués en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiés par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 54 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | Tél : +33 (0) 6 64 56 74 88

1 - https://ecsa.eu/wp-content/uploads/2025/03/CE_Delft_220297_The-economic-value-of-the-European-shipping_def.pdf

2 - https://cinea.ec.europa.eu/featured-projects/blue-ports-empowering-ports-greener-future_en

3 - https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/maritime/ports_en

4 - https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india/news/eu-blue-economy-report-2025

5 - https://inland-navigation-market.org/wp-content/uploads/2025/11/CCNR_annual_report_FR_2025_WEB.pdf

Pièce jointe