CAC 40
7 790,25
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Atos, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 10 septembre 2025 -
information fournie par AOF 10/09/2025 à 12:21

(AOF) - Atos (+6,47% à 47,47 euros)

Le groupe informatique s'illustre ce mercredi. Atos a annoncé la présentation, à ses partenaires sociaux, d'un projet de réorganisation en France, destiné à renforcer son efficacité opérationnelle et à soutenir son ambition stratégique à long terme. L'objectif selon Atos est " d'optimiser l'organisation, permettant ainsi de gagner en cohérence et en compétitivité afin de relever les défis futurs tout en conservant une expertise locale essentielle. Il reflète la volonté du Groupe de renouer avec une trajectoire de croissance robuste et durable et de consolider sa position de leader mondial dans les technologies de pointe ". Ce projet pourrait entraîner la suppression de 135 postes en CDI, au maximum, sur les 9 631 que compte le groupe dans l'Hexagone.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Chiffre d’affaires de 9,6 Mds€, réparti entre 2 marques : Atos (cloud, services cyber, Digital Workplace …) et Eviden (produits de cybersécurité, Supercalculateurs, systèmes critiques et vision par ordinateur basée sur l'IA;

- Activité réalisée à 23 % en Europe centrale, 22 % en Europe du sud, 20 % en Amérique du sud, 16 % au Royaume-Uni et Irlande, 10 % au Benelux et Europe du nord, et 9 % dans les marchés en croissance ;

- Ambition : maximisation de la valeur via la division du groupe en 2 entités distinctes - Tech Fondations pour l’infrastructure, le cloud privé et les plateformes et Eviden pour le digital, le big data et la cybersécurité ;

- Capital ouvert avec un conseil de 6 administrateurs (8 à partir du 31 janvier) présidé par Philippe Salle également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- menée depuis par mars par une nouvelle équipe de direction de 20 membres :

- ayant achevé la restructuration financière,

- notable par sa force d’innovation développée dans 18 centres de R&D avec un portefeuille de 3 000 brevets et fondée sur l’open innovation via les partenariats avec les centres universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC,) et les alliances avec d’autres acteurs industriels (AWS, Dell, Google, Huma…) ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2028 ;

- Visibilité dégradée mais encore satisfaisante avec un ratio de commandes sur chiffre d’affaires de 82 % et un taux de renouvellement des contrats de 88 % ;

Défis

- Défiance des investisseurs près les pertes accusées depuis 2021 et la forte dilution boursière issue de la procédure de sauvegarde accélérée adoptée par les créanciers et actionnaires ;

- Suivi du dossier Advanced Computing, activités « souveraines » valorisées entre 500 pour lesquelles le gouvernement français a fait une offre non engageante ;

- 31 juillet 2025 : approbation des comptes par les actionnaires dont certains minoritaires demandent réparation au civil ;

- Aux Etats-Unis, poursuite des déboires judiciaires sur le litige avec TriZetto ;

- Objectifs 2025 et 2028 : revenus de 8,5 Mds€ puis 9/10 Mds€, marge opérationnelle de 4 % en puis 10 %;

- Aucun versement de dividende ni de programme de rachat d'actions n'est prévu avant 2028.

Valeurs associées

ATOS
48,7500 EUR Euronext Paris +9,28%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 12:21:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

