Atos intègre Google Threat Intelligence à son portefeuille de cybersécurité

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* L'INTÉGRATION DE GOOGLE THREAT INTELLIGENCE À SON PORTEFEUILLE MONDIAL D'OPÉRATIONS ET DE SERVICES DE CYBERSÉCURITÉ
Texte original nGNE6hCLPd Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Dissuasion nucléaire, satellites militaires, industrie de défense: les dirigeants pro-européens Emmanuel Macron et Donald Tusk ont donné lundi à Gdansk, dans le nord de la Pologne, un nouvel élan à la coopération franco-polonaise. "Il y aura des travaux d'ici à ... Lire la suite
* Valeo a célébré 20 ans de présence en Égypte le 20 avril 2026 au Caire, lors d’un événement marquant l’inauguration d’un centre de développement dédié à l’intelligence artificielle. * Le groupe a officialisé ce lancement en présence de représentants du gouvernement ... Lire la suite
Près d'un million de bonbonnes de protoxyde d'azote se sont retrouvées dans les incinérateurs de déchets franciliens en 2025, avec à la clé des explosions mettant en danger les salariés et les installations, a indiqué lundi le Syctom, qui gère les déchets de près ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé en recul lundi (-1,12%) à deux jours de l'expiration du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, où les espoirs de pourparlers alternent avec les regains de tension. Le CAC 40 a perdu 94,08 points à 8.331 points ... Lire la suite
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