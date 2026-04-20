information fournie par Reuters • 20/04/2026 à 16:07

Atos intègre Google Threat Intelligence à son portefeuille de cybersécurité

Atos SE ATOS.PA :

* L'INTÉGRATION DE GOOGLE THREAT INTELLIGENCE À SON PORTEFEUILLE MONDIAL D'OPÉRATIONS ET DE SERVICES DE CYBERSÉCURITÉ

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(Rédaction de Gdansk)