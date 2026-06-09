Atos Group et Microsoft étendent leur collaboration stratégique pour déployer une IA agentique sécurisée auprès des collaborateurs et des clients du Groupe

Communiqué de presse

Atos Group et Microsoft étendent leur collaboration stratégique pour déployer une IA agentique sécurisée auprès des collaborateurs et des clients du Groupe

Atos Group devient le premier intégrateur de systèmes français d’envergure mondiale à déployer Microsoft 365 Copilot et l'une des premières entreprises françaises à adopter la suite Microsoft 365 Frontier, renforçant ainsi sa transformation en une entreprise globale portée par la puissance de l'IA, intégrant l’IA agentique sécurisée dans ses opérations et en faisant bénéficier ses clients dans le monde entier.

Redmond, Washington, et Paris, France – 9 juin 2026 – Atos Group , un leader mondial de la transformation digitale, et Microsoft ont annoncé aujourd'hui une expansion significative de leur collaboration stratégique visant à étendre l'IA agentique sécurisée à l'ensemble des employés et de l'écosystème client du Groupe. Microsoft 365 Copilot sera disponible pour l'ensemble des 56 000 employés du Groupe, dans 54 pays, mettant l'IA agentique entre les mains de chaque collaborateur, depuis les consultants et ingénieurs jusqu’aux équipes au contact des clients. Le déploiement est basé sur Microsoft 365 Copilot E7, qui unifie Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Copilot et Agent 365 en une solution unique, propulsée par Work IQ, et enrichie des capacités avancées de sécurité de Microsoft Entra Suite, Defender, Intune et Purview.

Avec ce déploiement, Atos devient le premier intégrateur de systèmes français d’envergure mondiale à intégrer Microsoft 365 Copilot et l'une des premières entreprises au monde à adopter et à opérer entièrement la suite Microsoft 365 E7 depuis sa disponibilité générale.

Atos déploie Microsoft Copilot Studio et Microsoft Foundry pour concevoir, construire et exploiter des agents pour ses propres services IT, ses fonctions métier et ses clients, rassemblant ces efforts sous un modèle opérationnel cohérent et unique. Ces capacités deviendront des composantes technologiques des studios d'IA agentique souveraine d'Atos , dont l’objectif est de mettre en production l'IA en toute sécurité à travers les organisations.

« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère du travail — une ère où les entreprises les plus ambitieuses n'adoptent plus seulement l'IA, mais refondent entièrement et en profondeur leurs processus à partir de celle-ci », déclare Jared Spataro, chief marketing officer, AI at Work chez Microsoft. « C'est exactement la démarche d’Atos. En mettant l'IA entre les mains de ses collaborateurs, l’entreprise ouvre de nouvelles perspectives en matière de rapidité, de qualité et d'innovation pour ses clients — et nous sommes fiers de les accompagner dans cette transformation. »

Un déploiement pour tous les employés, fondé sur la sécurité et la gouvernance

Grâce à ce partenariat élargi, Atos Group et Microsoft fourniront :

Microsoft 365 Copilot à l'ensemble des 56 000 employés du Groupe dans le monde, intégrant l'IA directement dans les applications Microsoft 365 qu'ils utilisent chaque jour (Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint et SharePoint).

Microsoft 365 E7 comme socle, réunissant Microsoft 365 Copilot, les fonctionnalités de sécurité et de conformité de Microsoft 365 E5, ainsi que Microsoft Agent 365, le plan de contrôle de Microsoft pour piloter, gouverner et sécuriser les agents IA au sein de l'entreprise.

Une gouvernance de bout en bout des agents avec Microsoft Agent 365, permettant à Atos de gérer une population en forte croissance de 19 000 agents IA via une solution unique, couvrant les agents agissant au nom des utilisateurs, les agents opérant avec leurs propres identifiants, ainsi que les agents de l'écosystème Atos, en utilisant les mêmes flux de travail administratifs et de sécurité que les équipes informatiques et sécurité d'Atos exploitent déjà.





De plus, les entreprises renforceront leurs initiatives conjointes existantes visant à adresser le marché, en tirant parti du propre parcours de transformation d'Atos pour soutenir et guider ses clients dans l'adoption de solutions agentiques à travers les secteurs réglementés.

« C'est l'investissement technologique le plus significatif qu'Atos ait réalisé dans ses équipes depuis une génération, et l’expression directe de notre stratégie IA », a déclaré Frédéric Aubrière, directeur numérique et information, Atos Group. « Offrir à chaque employé d'Atos et d’Eviden, où qu'il soit dans la chaîne de valeur, un assistant IA personnel change ce qui est possible pour nos clients. Nous ne nous contentons pas d’explorer. Nous déployons à l'échelle de toute l'entreprise, car nous croyons que l'IA agentique définira la prochaine décennie des services professionnels, et nous voulons que nos équipes pilotent cet avenir, pas qu'elles le suivent. »

La sécurité, l'identité et la gouvernance au cœur de l'IA d'entreprise

En étant l'une des premières entreprises françaises à adopter la suite Microsoft Frontier, Atos a fait un choix architectural délibéré pour unifier l'identité, la sécurité, la conformité et la gouvernance des agents IA en un seul plan de contrôle d'entreprise, intégrant Microsoft Entra, Microsoft Defender et Intune, Microsoft Purview et Microsoft Agent 365.

Pour une entreprise opérant dans 54 pays et dans des secteurs hautement réglementés tels que ceux de la défense, des services financiers, de la santé ou de l'administration publique, cette consolidation rend le déploiement sécurisé de l'IA à grande échelle à la fois opérationnel et durable.

Cette initiative constitue un élément central de l'engagement d’Atos Group d’accélérer sa transformation par l’IA, tant en interne que pour le bénéfice de ses clients. La stratégie d’Atos Group repose sur trois piliers étroitement interconnectés : l'IA agentique pour les environnements critiques, conçue pour fonctionner dans les contextes les plus réglementés et sensibles ; la souveraineté numérique, permettant aux clients de conserver le contrôle, l'autorité et la responsabilité sur leurs actifs numériques ; et la cybersécurité, en assurant une sécurité de bout en bout sur toute la chaîne numérique.

Atos considère que l'IA agentique définira la prochaine ère des services aux entreprises et est ravi de s'associer à Microsoft pour répondre ensemble au défi majeur d’aujourd’hui qui est celui de l’exécution. Atos travaille déjà avec des clients pour déployer une IA agentique à grande échelle dans des environnements complexes. En transformant d'abord son propre modèle opérationnel et en agissant comme client zéro, Atos industrialise l'IA agentique comme une capacité gouvernée et prête à la production, offrant de la valeur aujourd'hui, et non des promesses pour demain.

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À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

À propos de Microsoft

Microsoft conçoit des plateformes et des services de cloud et d’intelligence artificielle afin de proposer des solutions innovantes répondant aux besoins en constante évolution de ses clients. L’entreprise est résolue à rendre l’IA accessible au plus grand nombre et à le faire de manière responsable, avec pour mission de permettre à chaque individu et à chaque organisation sur la planète de réaliser ses ambitions. Accélératrice de l’innovation française depuis plus de 40 ans, Microsoft France est présidée par Corine de Bilbao depuis juillet 2021. Avec plus de 2 100 collaborateurs et fort d’un écosystème de 10 500 partenaires et startups, Microsoft France contribue durablement au développement de l’économie et des compétences numériques sur l’ensemble du territoire français.

Contacts

Atos - Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

Microsoft Media Relations, nous. Communications pour Microsoft, (425) 638-7777, rapidresponse@wecommunications.com

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