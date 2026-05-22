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Atos : franchissement des 41,6E, objectif 45E
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 13:07

Atos valide le franchissement de la résistance majeure des 41,6E : le titre peut viser un objectif de 45E qui coïncide avec la MM200, ex-plancher de mi-décembre 2025.

Atos pourrait combler dans la foulée le "gap" des 48,58E du 10 février.

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