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Atos : du soutien dans la zone des 38E
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 14:47

Le pullback amorcé sous 45,2E (la MM200 gravite dans cette zone) s'accélère et Atos retombe au contact des 39E : du soutien se dessine dans la zone des 38E (ex-zénith du 17 avril et niveau central du "W" haussier amorcé sur 32,5E les 7 et 29 avril).

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