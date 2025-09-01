 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Atos dévoile la nomination de quatre dirigeants de premier plan
information fournie par AOF 01/09/2025 à 11:22

(AOF) - Atos Group a annoncé la nomination de quatre dirigeants de premier plan. Florin Rotar est nommé vice-président exécutif (EVP), directeur technologique du groupe (CTO) et intègre le comité exécutif du groupe. Fort de 25 ans d'expérience chez Avanade, il a été le premier employé de l'entreprise en Europe, où il a dirigé la région avant d'occuper plusieurs postes de direction au sein de l'entreprise : directeur de l'innovation, responsable mondial de l'environnement de travail moderne et responsable mondial du numérique.

" Dans ses nouvelles fonctions de directeur technologique du groupe, il mettra à profit ses vingt années d'expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, sa vision mondiale et son influence dans le secteur pour soutenir l'ambition du groupe de devenir un partenaire technologique de référence à l'échelle mondiale, s'appuyant sur l'IA pour offrir des parcours digitaux sécurisés de bout en bout. ", explique le groupe informatique.

Laurent Soulier est nommé vice-président exécutif, stratégie et excellence opérationnelle, et intègre le comité exécutif du groupe. Il a travaillé auparavant chez Adecco et Foncia/Emeria, " où il a mené d'ambitieux programmes de transformation numérique et des stratégies de fusion-acquisition visant à améliorer la satisfaction des clients, à renforcer l'efficacité opérationnelle et à soutenir une croissance rentable" détaille Atos.

Pénélope de Fouquières est nommée vice-présidente sénior, directrice de la communication. Elle travaillait auparavant pour ELSAN, spécialiste de l'hospitalisation privée en France, où elle a été directrice de la communication et membre du comité exécutif.

Enfin, Camille le Provost est nommée directrice fusions et acquisitions. Elle était auparavant " consultante indépendante, conseillant des dirigeants et des fonds d'investissement sur leurs stratégies de croissance externe – dont une année en tant que responsable des fusions-acquisitions pour le groupe Anjac ", précise Atos.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Chiffre d’affaires de 9,6 Mds€, réparti entre 2 marques : Atos (cloud, services cyber, Digital Workplace …) et Eviden (produits de cybersécurité, Supercalculateurs, systèmes critiques et vision par ordinateur basée sur l'IA;

- Activité réalisée à 23 % en Europe centrale, 22 % en Europe du sud, 20 % en Amérique du sud, 16 % au Royaume-Uni et Irlande, 10 % au Benelux et Europe du nord, et 9 % dans les marchés en croissance ;

- Ambition : maximisation de la valeur via la division du groupe en 2 entités distinctes - Tech Fondations pour l’infrastructure, le cloud privé et les plateformes et Eviden pour le digital, le big data et la cybersécurité ;

- Capital ouvert avec un conseil de 6 administrateurs (8 à partir du 31 janvier) présidé par Philippe Salle également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- menée depuis par mars par une nouvelle équipe de direction de 20 membres :

- ayant achevé la restructuration financière,

- notable par sa force d’innovation développée dans 18 centres de R&D avec un portefeuille de 3 000 brevets et fondée sur l’open innovation via les partenariats avec les centres universitaires (informatique quantique, calculateurs exaflopiques, intelligence artificielle, HPC,) et les alliances avec d’autres acteurs industriels (AWS, Dell, Google, Huma…) ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2028 ;

- Visibilité dégradée mais encore satisfaisante avec un ratio de commandes sur chiffre d’affaires de 82 % et un taux de renouvellement des contrats de 88 % ;

Défis

- Défiance des investisseurs près les pertes accusées depuis 2021 et la forte dilution boursière issue de la procédure de sauvegarde accélérée adoptée par les créanciers et actionnaires ;

- Suivi du dossier Advanced Computing, activités « souveraines » valorisées entre 500 pour lesquelles le gouvernement français a fait une offre non engageante ;

- 31 juillet 2025 : approbation des comptes par les actionnaires dont certains minoritaires demandent réparation au civil ;

- Aux Etats-Unis, poursuite des déboires judiciaires sur le litige avec TriZetto ;

- Objectifs 2025 et 2028 : revenus de 8,5 Mds€ puis 9/10 Mds€, marge opérationnelle de 4 % en puis 10 %;

- Aucun versement de dividende ni de programme de rachat d'actions n'est prévu avant 2028.

Valeurs associées

ATOS
42,8100 EUR Euronext Paris -1,99%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

