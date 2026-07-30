Atos, des signes d'amélioration

Atos s'affiche en repli peu après l'ouverture de la Bourse de Paris (-1,73%, à 33,04 euros), malgré des signes de redressement observés dans les comptes trimestriels et semestriels.

Sur la période d'avril à juin, la société dédiée aux services numériques a enregistré un chiffre d'affaires de 1,661 milliard d'euros, soit un repli organique de 6,3% sur un an, mais en amélioration par rapport aux trois premiers mois de l'année. Autre signal encourageant, la dynamique commerciale semble bonne avec un ratio book-to-bill (commandes sur chiffre d'affaires) de 91% au deuxième trimestre, en amélioration de 7 points sur un an.

Sur le semestre, la marge opérationnelle s'est élevée à 190 millions d'euros, en hausse de 43% par rapport à la même période un an plus tôt, avec une amélioration de la marge de 2,1 points.

En ce qui concerne le plan Genesis, Atos indique avoir déjà atteint 112% de son objectif d'économies de coûts.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers annuels et table sur une baisse organique de ses revenus autour de 5%, soit le bas de la fourchette de -1 à -5% annoncée et sur une marge opérationnelle d'environ 7% du chiffre d'affaires.

Pour Philippe Salle, président-directeur général d'Atos : "Il y a un an, notre priorité était le redressement. Aujourd'hui, notre priorité est de renouer avec la croissance. Nous avons stabilisé l'entreprise, renforcé notre bilan, accéléré notre performance opérationnelle et relancé la dynamique commerciale. Plus important encore, nous avons positionné le Groupe au coeur des trois piliers technologiques qui façonneront les prochaines années : l'intelligence artificielle agentique, la cybersécurité et la souveraineté numérique".