Atos décroche un contrat de 350 millions de livres sterling auprès de la police de Londres

Atos, groupe français de services informatiques, a remporté un contrat d'un montant de 350 millions de livres sterling sur six ans auprès de la police métropolitaine de Londres (Metropolitan Police Service, MPS).

Ce contrat renforce la relation de longue date entre Atos et le Metropolitan Police Service ainsi que le rôle d'Atos comme partenaire technologique de confiance de l'une des organisations publiques les plus stratégiques du Royaume-Uni.

Atos fournira des services numériques de bout en bout, assurera la maintenance des principales applications métiers du système d'information du MPS et appliquera les bonnes pratiques ITIL afin de garantir un haut niveau de disponibilité, de résilience et de performance. La continuité de service constituera un élément central du modèle de prestation afin de protéger la disponibilité des services essentiels fournis par le client.

En parallèle, des mesures de sécurité robustes assureront la protection des données, des systèmes et des utilisateurs sur l'ensemble de l'environnement technologique du MPS.

Le MPS pourra étendre le présent contrat à la fourniture de services de gestion cloud. Atos serait alors responsable de bout en bout de la performance des applications et de la qualité de service.

Le contrat prévoit également d'inclure l'environnement de travail numérique avec la gestion des postes de travail et un accès sécurisé aux outils et plateformes au coeur des modes de travail flexibles et efficaces.