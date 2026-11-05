Prix & distinctions

Atos classé leader européen dans trois quadrants de l’étude ISG Provider Lens consacrée aux services et solutions pour mainframes

Une reconnaissance des forces d’Atos en matière de conseil, de services managés et de modernisation des applications mainframe en Europe

Paris, France – 5 novembre 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle, annonce aujourd’hui avoir été classé Leader par ISG Provider Lens™ dans son étude « Mainframes – Services and Solutions, Europe ». Atos obtient cette reconnaissance pour la cinquième année consécutive. En 2026, Atos a été reconnu Leader de trois quadrants : conseil en technologies mainframe, services mainframe et services de modernisation des applications .

Conseil en technologies mainframe : ISG souligne l’expertise d’Atos en matière d’environnements réglementés et exposés aux enjeux de souveraineté, son approche du conseil, orientée résultats, ainsi que la continuité de l’accompagnement proposé, des préconisations à la modernisation et aux opérations. L’étude indique que ce modèle intégré contribue à réduire les risques liés aux transitions entre les différentes phases et à soutenir des programmes de transformation complexes et pluriannuels. Il permet de définir une trajectoire progressive conciliant continuité et changement, plutôt que d’imposer une solution unique.

Services mainframe : Atos est reconnu pour son modèle de delivery souverain, reposant sur des hubs européens. Selon ISG, Atos associe des options régionales de localisation des données à des dispositifs de sécurité, de résilience et de reprise après sinistre intégrée, ainsi qu’à une optimisation opérationnelle assistée par l’intelligence artificielle pour les charges de travail critiques.

Services de modernisation des applications : ISG reconnaît l’approche maîtrisée et progressive mise en œuvre par Atos grâce à sa plateforme Digital Transformation Engineer (DTE). Celle-ci s’appuie sur l’automatisation des différentes étapes, notamment l’analyse du patrimoine applicatif, la rétro-ingénierie, l’extraction des règles métier, la refactorisation et les tests. Le rapport souligne également la capacité d’Atos à accompagner différentes trajectoires de modernisation tout en préservant la stabilité des charges de travail critiques.

Oliver Nickels, analyste principal chez ISG et auteur de l’étude, a déclaré : « Ce résultat démontre la solidité d’Atos dans le conseil en technologies mainframe destiné aux environnements réglementés en Europe. L’entreprise associe une approche du conseil intégrant les enjeux de souveraineté à une continuité d’exécution couvrant la modernisation et les opérations. »

Michael Kollar, directeur mondial pour les activités Cloud & Modern Infrastructure et Digital Workplace, Atos Group, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers qu’ISG classe une nouvelle fois Atos parmi les leaders de l’ensemble des quadrants consacrés aux services mainframe en Europe. Cette reconnaissance salue le travail de nos équipes et la confiance que nos clients nous accordent chaque jour. Nos clients exploitent certains des systèmes mainframe les plus critiques d’Europe. Nous travaillons à leurs côtés pour concevoir une trajectoire adaptée à leurs besoins spécifiques, depuis le conseil jusqu’à la gestion de leurs opérations, en passant par l’optimisation et la modernisation des applications. Grâce aux studios agentiques souverains d’Atos, nos clients conservent la pleine maîtrise de leurs données, du rythme de leur transformation et de leur trajectoire numérique. »

L’offre Modern Mainframe d’Atos permet aux organisations d’exploiter, de gérer, d’optimiser et de moderniser leurs plateformes stratégiques. Elle couvre les opérations mainframe, les services mainframe fournis depuis des hubs européens, l’optimisation des coûts et des capacités, ainsi que la modernisation progressive des applications. Cette offre est proposée dans le monde entier au sein du portefeuille Cloud and Modern Infrastructure d’Atos.

Pour télécharger un exemplaire des rapports, veuillez cliquer ici .

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 51 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’ Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 53 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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