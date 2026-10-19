Atos choisi par EDF pour accélérer la transformation de l’exploitation des infrastructures nucléaires dans le cadre de ses projets d'exportation EPR

Communiqué de presse

Atos choisi par EDF pour accélérer la transformation de l’exploitation des infrastructures nucléaires dans le cadre de ses projets d'exportation EPR

Ce partenariat pluriannuel porte sur les nouveaux projets internationaux, et vise à développer un système de gestion de l'information opérationnelle innovant permettant de renforcer la performance et la sécurité de l’exploitation des centrales nucléaires

Paris, France – 19 octobre 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec EDF, pour les projets nucléaires à l’exportation. D’une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans, ce partenariat vise à développer une approche industrialisée de la gestion des données, des processus métier et des activités lors de l'exploitation des installations nucléaires. EDF confie à Atos le développement d'un système de gestion de l'information des opérations (en anglais Operations Information Management System ou OIMS), véritable colonne vertébrale numérique d'une centrale nucléaire, qui sera conçu pour permettre l’exploitation et les activités de maintenance des infrastructures nucléaires.

Ce partenariat combine l'excellence opérationnelle d'EDF en tant qu'opérateur nucléaire de premier plan avec les capacités avancées d'Atos en matière de systèmes critiques, d’intégration de plateformes complexes, de gestion des données industrielles, en cybersécurité et dans la convergence IT/OT. Atos, quant à lui, fournira un modèle OIMS évolutif, standardisé et reproductible, capable de répondre au nombre croissant de nouveaux programmes nucléaires conduits par EDF hors de France et d'établir un nouveau standard pour la gestion des opérations nucléaires à l'échelle mondiale. Les clients internationaux d’EDF pourront également bénéficier d’un support local grâce à l’implantation mondiale d’Atos et à son réseau de partenaires, stimulant ainsi le développement économique et l’activité locale au plus près des projets.

Les technologies numériques pilotent la performance industrielle dans les programmes nucléaires

Alors que la demande énergétique mondiale continue de croître, que l'électrification s'accélère et que les nations cherchent une plus grande souveraineté énergétique tout en poursuivant des objectifs de décarbonation, l'énergie nucléaire est de plus en plus reconnue comme une pierre angulaire de la transition énergétique. Les gouvernements et les leaders industriels du monde entier investissent dans de nouvelles capacités nucléaires pour atteindre à la fois la sécurité de l'approvisionnement et les objectifs de réduction du carbone.

La plateforme OIMS d'Atos a été conçue pour permettre aux opérateurs de faire fonctionner leurs centrales nucléaires de manière plus efficace. Elle rationalise les opérations et la maintenance tout en renforçant la sécurité.

Avantages attendus de la plateforme OIMS :

Contrôle des coûts, précision de planification et gestion des risques améliorés dans l’exploitation des centrales.

Amélioration de l'efficacité de l’exploitation par la réduction des temps d'arrêt et l’optimisation des cycles de maintenance.

Fiabilité et sécurité accrues des équipements grâce à une meilleure cohérence dans la gestion des données, une meilleure traçabilité et une anticipation des pannes potentielles.

Facilitation de la prise de décision basée sur les données tout au long du cycle de vie, améliorant la réactivité, la performance opérationnelle et la valeur des actifs à long terme.

Soutien à la gestion du changement et à l'adoption par les utilisateurs, garantissant une transformation efficace, une mise en œuvre plus fluide de nouveaux processus et un retour sur investissement plus rapide pour les opérateurs.

Réduction de l’obsolescence grâce à la garantie d'interopérabilité.

La sécurité et la résilience comme principes fondamentaux

Dans l'industrie nucléaire, la sécurité opérationnelle, l'intégrité des données et la disponibilité des systèmes sont des exigences fondamentales. Les infrastructures nucléaires doivent s'appuyer sur des environnements technologiques résilients, capables de résister à des menaces cyber sécuritaires de plus en plus sophistiquées tout en assurant la continuité des activités.

L'alliance entre EDF et Atos place la cybersécurité, la résilience opérationnelle et le contrôle au cœur de la conception de l'OIMS. La plateforme OIMS vise à répondre aux normes les plus élevées en matière de protection des données, de traçabilité, de conformité réglementaire et de gestion des risques.

Expertise reconnue au service des infrastructures critiques

Partenaire de longue date des grandes organisations énergétiques et des services publics, Atos soutient depuis plusieurs décennies les opérateurs de certaines des infrastructures parmi les plus critiques au monde. Atos apporte son expertise en cybersécurité, cloud, intelligence artificielle, gestion des données et opérations de missions critiques, ainsi que réduction des émissions de carbone pour aider les clients à mettre en œuvre leurs programmes les plus stratégiques.

Ce partenariat renforce encore la position d'Atos en tant que partenaire de confiance pour le développement des infrastructures critiques et renforce son rôle dans la mise en œuvre de solutions améliorant la performance industrielle, la sécurité et la résilience, et, in fine, la réussite de programmes stratégiques complexes.

« Ce partenariat permettra aux clients internationaux des projets d'exportation EPR d'EDF de bénéficier d'une solution globale et clé en main, leur fournissant les outils nécessaires pour exploiter leur centrale nucléaire dès sa mise en service. Cette approche intégrée garantit une continuité numérique fluide des données tout au long du cycle de vie de la centrale, de la conception et la construction jusqu'à l'exploitation », a déclaré Xavier Ursat, senior vice-président exécutif du groupe chargé de la stratégie, des technologies, de l'innovation et du développement chez EDF .

« Le renouveau de l'énergie nucléaire au niveau mondial appelle de nouvelles approches capables de combiner excellence industrielle, gestion des risques, sécurité et accélération des programmes. Elles dépendront également de notre capacité à mieux intégrer données, processus et technologies pour soutenir la performance industrielle. En réunissant l'expertise opérationnelle unique d'EDF et les capacités d'Atos dans les systèmes critiques, les données industrielles et la cybersécurité, nous posons les bases d'une plateforme de nouvelle génération conçue pour soutenir les programmes nucléaires du futur », a déclaré Franck Chartier, vice-président exécutif et directeur d'Atos France .

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse : Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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