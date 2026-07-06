Communiqué de presse

Atos a soutenu les Jeux Special Olympics Games USA 2026 avec des services numériques de gestion de la compétition essentiels

Paris, France, et Minneapolis, Minnesota, États-Unis – 6 juillet 2026. Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, et partenaire technologique clé de Special Olympics International (Special Olympics), annonce aujourd'hui la mise en œuvre réussie de services numériques essentiels de gestion et de gestion de la compétition pour les jeux Special Olympics Games USA 2026, aidant organisateurs, athlètes, bénévoles et officiels à profiter d'une expérience sportive sans faille et inclusive. Atos fournira les mêmes services pour la Coupe du Monde Unifiée de Football Special Olympics Paris 2026.

Les USA Games ont rassemblé des milliers d'athlètes, d'entraîneurs, de bénévoles et de soutiens venus de tout le pays, célébrant la capacité du sport à favoriser l'inclusion et à créer des opportunités pour les personnes en situation de handicap intellectuel.

Dans le cadre de son partenariat de 5 ans avec Special Olympics, Atos a fourni les mêmes services de base lors des Jeux américains que ceux ayant soutenu avec succès les Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics Turin 2025, notamment la gestion des compétitions, le traitement des données, les inscriptions sportives, les accréditations, l'intégration du timing et du score, ainsi que les services de distribution des résultats. Ces services sont assurés par le développement et la maintenance opérée par Atos pour le système des jeux, sur son infrastructure et ses services de sécurité, ainsi que par le soutien aux événements assuré par des équipes spécialisées, aussi bien sur site qu’à distance.

Les USA Games Special Olympics ont mis en avant le pouvoir transformateur du sport à travers une semaine de compétition et de célébration de l’inclusion. Des athlètes venus de tout les Etats-Unis ont concouru à de nombreuses disciplines sportives tout en participant aux cérémonies d'ouverture et de clôture, à des activités d'engagement communautaire et des compétitions sportives unifiées réunissant des athlètes avec ou sans handicap. Au-delà des réalisations sportives, les USA Games ont mis en lumière les valeurs au cœur du mouvement Special Olympics : courage, détermination, amitié et inclusion, tout en offrant aux athlètes une plateforme mondiale pour démontrer leur talent et inspirer des millions de supporters, de familles, de bénévoles et de spectateurs. Les USA Games ont également renforcé le rôle de la technologie pour aider organisateurs, participants et fans à partager et célébrer chaque moment de la compétition.

S'appuyant sur son expertise technologique sportive et ses équipes spécialisées dans la gestion des grands événements, Atos a travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs des Special Olympics pour garantir que les services de compétition, la gestion des participants et le traitement de résultats soient impeccablement assurés tout au long des jeux USA Games, permettant aux athlètes de se concentrer sur la performance tout en créant une expérience engageante pour les spectateurs, les familles et les médias.

« Les équipes d'Atos étaient extrêmement fières d'avoir la chance de contribuer à un événement aussi extraordinaire que les Special Olympics USA Games », a déclaré Nacho Moros, directeur, Atos Major Events . « Ces jeux ont proposé une combinaison de courage, de performance, de compréhension et de gentillesse sans équivalent lors d’autres événements sportifs. Nous sommes ravis que nos technologies aient contribué à faire de cette édition des USA Games un nouveau succès retentissant. »

« Il est crucial pour nous d'organiser des événements professionnels de classe mondiale qui reflètent le travail acharné, le dévouement et les réalisations de nos athlètes. Nos participants méritent le meilleur de ce que la technologie peut offrir pour soutenir des Jeux bien organisés et de haute qualité », note Isabel Cervelló, vice-présidente de la technologie, Special Olympics. « Dans cet esprit, nous sommes heureux qu'Atos ait proposé des services similaires à ceux qui animent certains des événements sportifs les plus emblématiques au monde, nous aidant à renforcer la qualité de l’expérience pour nos communautés, à favoriser l'inclusion ainsi que la compréhension mutuelle. »

La réussite des Jeux des États-Unis renforce le partenariat annoncé en 2023 entre Atos et Special Olympics, dans le cadre duquel Atos fournit des services numériques essentiels soutenant une série d'événements mondiaux, incluant les Jeux mondiaux d'hiver et d'été, les Jeux américains et la Coupe du Monde Unifiée de Football.

Suite au soutien réussi des Jeux américains, Atos se prépare à poursuivre son partenariat avec Special Olympics en tant que partenaire technologique officiel pour la Coupe du Monde Unifiée de Football des Special Olympics Paris 2026 , qui se tiendra à Paris au Stade Charlety, du 5 au 11 juillet 2026.

L'événement réunira des équipes masculines et féminines composées de footballeurs avec ou sans handicap intellectuel, qui concourront ensemble selon le modèle des sports unifiés, démontrant ainsi le pouvoir du sport pour créer inclusion, unité et compréhension mutuelle. Paris 2026 sera le premier événement des Special Olympics organisé en France et la troisième édition de la Coupe du Monde de Football Unifiée.

Atos opère une division dédiée aux sports et événements majeurs depuis plus de 30 ans. Cette expérience dans la mise en œuvre de solutions innovantes pour les compétitions les plus prestigieuses au monde permet à Atos d’offrir la flexibilité et l’excellence technologique requises pour tous types d’événements — depuis les tournois locaux jusqu’aux grands événements d’envergure mondiale. Atos est ainsi Partenaire IT Officiel de l’UEFA pour les compétitions d’équipes nationales de football depuis 2022, et partenaire de longue date avec de nombreuses autres organisations internationales sportives. Plus récemment, Atos est devenu le partenaire d’innovation officiel de la CONMEBOL pour les compétitions de football de clubs sur le continent sud-américain.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 54 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est coté sur Euronext Paris.

À propos de Special Olympics

Fondée en 1968 , Special Olympics est un mouvement sportif mondial visant à mettre fin à la discrimination envers les personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous favorisons l'acceptation de toutes les personnes grâce à la puissance du sport et des programmes dans l'éducation, la santé et le leadership. Avec plus de 5,1 millions d'athlètes et partenaires des sports® unifiés ainsi que plus d'un million d'entraîneurs et de bénévoles dans plus de 200 pays et territoires, Special Olympics propose plus de 30 sports de type olympique et plus de 80 000 jeux et compétitions chaque année . Échangez avec nous sur : X , Facebook , YouTube , Instagram , TikTok et LinkedIn . Pour en savoir plus, consultez SpecialOlympics.org .



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Laurent Massicot – laurent.massicot@atosgroup.com

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