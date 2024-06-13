Atos a engagé des discussions avec les parties prenantes sur la proposition de restructuration financière

Atos SE ATOS.PA :
* A ENGAGÉ DES DISCUSSIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES SUR LA PROPOSITION DE RESTRUCTURATION FINANCIÈRE SOUMISE PAR LE CONSORTIUM ONEPOINT, COMPOSÉ DE ONEPOINT, BUTLER INDUSTRIES ET ECONOCOM
* AINSI QUE D'UN GROUPE COMPOSÉ DE CERTAINS CRÉANCIERS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ (LA « PROPOSITION DE RESTRUCTURATION ») TELLE QUE PUBLIÉE PAR LA SOCIÉTÉ LE 3 JUIN 2024
* LES CRÉANCIERS AU TITRE DU PRÊT À TERME A DE 1,5 MILLIARD D'EUROS À ÉCHÉANCE JANVIER 2025 (LE « TERM LOAN A ») ET DE LA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 900 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE NOVEMBRE 2025 (LE « RCF ») SE VERRAIENT OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER AUX NOUVEAUX FINANCEMENTS SÉCURISÉS UNIQUEMENT SOUS LA FORME DE PRÊTS ET FACILITÉS DE TYPE BANCAIRE
* LES PORTEURS D'OBLIGATIONS ÉMISES PAR ATOS VENANT À MATURITÉ EN 2024, 2025, 2026, 2028 ET 2029 (LES « OBLIGATIONS »), SE VERRAIENT OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE PARTICIPER À CES NOUVEAUX FINANCEMENTS SÉCURISÉS UNIQUEMENT SOUS LA FORME D'UN OU PLUSIEURS EMPRUNTS OBLIGATAIRES D'ATOS POUR UN MONTANT TOTAL DE 750 MILLIONS D'EUROS,
Texte original sur Workpace Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Rédaction de Gdańsk)
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