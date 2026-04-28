ATON : RESULTATS ANNUELS 2025

Illkirch, le 28 avril 2026 – 18h00

Lors de sa réunion du 27 avril 2026, le Conseil d'administration du Groupe Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO), spécialisé dans le secteur des sciences médicales, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2025 (clos le 31 décembre 2025), présentés synthétiquement

ci-dessous. Les comptes consolidés et sociaux de l'exercice 2025 sont audités. Le rapport annuel 2025 sera disponible le 30 avril 2026 sur le site internet de la société, www.aton- group.com .

Résultats annuels

Données consolidées en M€

Normes IFRS Exercice 2024

(12 mois) Exercice 2025

(12 mois) Chiffre d'affaires 0,6 0,7 Excédent brut d'exploitation (EBE) -0,4 -0,1 Résultat opérationnel courant -1,4 -0,9 Résultat opérationnel -0,8 -0,9 Résultat financier -0,3 -0,1 Résultat net consolidé (part du groupe) -1,1 -1,0

2025 a été une année charnière pour le Groupe Aton. En achevant sa transformation en plateforme intégrée des sciences de la vie, le Groupe s'appuie désormais sur trois actifs complémentaires aux technologies différenciantes : Inoviem Scientific, PIMS Technology et B Cell Design.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 0,7 M€ au 31 décembre 2025, contre 0,6 M€ un an plus tôt. Ce chiffre d'affaires est essentiellement généré par la société Inoviem Scientific.

Dans un environnement de financement toujours sélectif pour les sociétés de biotechnologies, le Groupe Aton a poursuivi ses efforts de rationalisation et d'optimisation de sa structure de coûts, avec une réduction des charges externes de -35% et un effectif moyen sur l'exercice ramené à 4 collaborateurs, contre 9 au titre de l'exercice 2024.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) 2025 est ainsi proche de l'équilibre à -0,1 M€, contre une perte d'EBE de -0,4 M€ pour l'exercice 2024.

Le résultat opérationnel courant s'élève à -0,9 M€, contre une perte opérationnelle courante de -1,4 M€ en 2024. En l'absence d'autres produits et charges opérationnels non courants, le résultat opérationnel est identique à -0,5 M€.

Le résultat financier est de -0,1 M€, contre -0,3 M€ sur l'exercice 2024, du fait de la diminution des charges d'intérêt consécutivement à la conversion de 3,6 M€ de dettes en capital en juillet 2024.

Le résultat net consolidé (part du groupe) est de -1,0 M€ en 2025, contre une perte nette de -1,1 M€ en 2024.

Situation bilancielle

ACTIF - Données consolidées

en M€ - Normes IFRS 31/12

2024 31/12

2025 PASSIF - Données consolidées

en M€ - Normes IFRS 31/12

2024 31/12

2025 Actif immobilisé 5,1 4,6 Capitaux propres 1,2 0,4 Actif circulant 1,3 0,7 Dettes financières 2,8 3,1 Trésorerie 0,1 0,5 Dette locative (IFRS 16) 1,9 1,8 Autres passifs 0,6 0,5 Total ACTIF 6,5 5,8 Total PASSIF 6,5 5,8

Au 31 décembre 2025, le Groupe Aton bénéficiait de 0,4 M€ de capitaux propres consolidés, pour des dettes financières de 3,1 M€, principalement composées d'emprunts obligataires convertibles (1,6 M€) et d'emprunts et concours bancaires (1,5 M€).

La trésorerie disponible était de 0,5 M€ au 31 décembre. L'encaissement des crédits d'impôt recherche (CIR) d'Inoviem Scientific au titre des exercices 2022 et 2023 a permis de soutenir ponctuellement la trésorerie, tandis que des mesures structurelles ont été engagées afin de réduire la consommation de trésorerie.

Avancées stratégiques au sein des participations

Au sein des participations du Groupe Aton, plusieurs avancées structurantes ont été réalisées :

B Cell Design a conclu un partenariat stratégique avec Logical Biological, ouvrant l'accès à des marchés internationaux dans le domaine des matériaux biologiques “disease state”. Ce partenariat constitue une première étape vers la mise en place de revenus récurrents à travers des modèles de distribution ou de licences.

a conclu un partenariat stratégique avec Logical Biological, ouvrant l'accès à des marchés internationaux dans le domaine des matériaux biologiques “disease state”. Ce partenariat constitue une première étape vers la mise en place de revenus récurrents à travers des modèles de distribution ou de licences. PIMS Technology a obtenu un financement de 500 K€ de Bpifrance, validant le potentiel industriel de sa plateforme PIMS ® Q8 et soutenant son passage à une phase de déploiement commercial. Capable de traiter jusqu'à 20 patients par heure, cette solution fournit aux cliniciens et aux laboratoires pharmaceutiques les moyens de prédire la réponse d'un patient à un traitement, de sélectionner les bonnes cohortes pour les essais cliniques, et de surveiller en temps réel l'efficacité thérapeutique.

a obtenu un financement de 500 K€ de Bpifrance, validant le potentiel industriel de sa plateforme PIMS Q8 et soutenant son passage à une phase de déploiement commercial. Capable de traiter jusqu'à 20 patients par heure, cette solution fournit aux cliniciens et aux laboratoires pharmaceutiques les moyens de prédire la réponse d'un patient à un traitement, de sélectionner les bonnes cohortes pour les essais cliniques, et de surveiller en temps réel l'efficacité thérapeutique. Inoviem Scientific a renforcé son positionnement sur les services précliniques avancés en nouant un partenariat avec ABC Biopply AG, visant à développer des modèles 3D humanisés à forte valeur ajoutée.

Ces avancées confirment la pertinence du positionnement du Groupe sur des niches technologiques différenciantes.

Perspectives

L'évolution des résultats 2025 traduit une phase de transition du Groupe, caractérisée par une amélioration relative de la performance opérationnelle liée aux actions de rationalisation, avec une base de revenus en progression, mais encore insuffisante pour atteindre l'équilibre.

Dans ce contexte, la priorité du Groupe reste l'accélération du développement commercial de ses filiales et la structuration de sources de revenus récurrents. Les principaux axes de développement demeurent :

Déployer B Cell Design à l'international , en s'appuyant sur la montée en puissance de sa gamme d'anticorps à récepteurs Fc humain pour le diagnostic et la signature de nouveaux partenariats industriels stratégiques, à l'image de celui conclu récemment avec Logical Biological ;

, en s'appuyant sur la montée en puissance de sa gamme d'anticorps à récepteurs Fc humain pour le diagnostic et la signature de nouveaux partenariats industriels stratégiques, à l'image de celui conclu récemment avec Logical Biological ; Augmenter les capacités de production de B Cell Design , avec l'adaptation des laboratoires, l'acquisition de nouveaux équipements industriels et la modernisation des procédés, afin de soutenir la montée en volume de la production d'anticorps à récepteurs Fc humain ;

, avec l'adaptation des laboratoires, l'acquisition de nouveaux équipements industriels et la modernisation des procédés, afin de soutenir la montée en volume de la production d'anticorps à récepteurs Fc humain ; Accélérer la phase de commercialisation de Pims Technology , avec pour objectif la finalisation du développement, l'obtention du marquage CE et l'enregistrement de premières ventes en 2026 ;

, avec pour objectif la finalisation du développement, l'obtention du marquage CE et l'enregistrement de premières ventes en 2026 ; Renforcer le déploiement des nouveaux services différenciants d'Inoviem Scientific, notamment la biobanque de tissus humains, pour soutenir les études translationnelles et cliniques et générer de nouveaux relais de croissance ;

Postérieurement à la clôture de l'exercice 2025, le Groupe Aton a annoncé la nomination de Hadrien Lanvin en qualité de Directeur général délégué. Administrateur de la Société depuis décembre 2023, Hadrien Lanvin dispose d'une expérience dans l'accompagnement stratégique et financier d'entreprises innovantes. Cette nomination vise à renforcer la gouvernance exécutive du Groupe et à soutenir la mise en œuvre de sa stratégie de développement.

Léone ATAYI, Présidente du Groupe Aton déclare :

« En 2025, nous avons tenu nos engagements : structure de coûts assainie, filiales en ordre de marche, premiers jalons commerciaux posés. Aujourd'hui, le Groupe entre dans une phase nouvelle — celle des résultats tangibles. Je donne rendez-vous à nos actionnaires le 12 mai 2026 lors d'un webinaire pour partager les prochaines étapes de cette dynamique. »

Prochains rendez-vous

Visioconférence actionnaires & investisseurs le mardi 12 mai 2026 à 18h00

Lien d'inscription à la visioconférence du mardi 12 mai 2026 à 18h00

Assemblée générale annuelle le 30 juin 2026, au siège social de la société à Illkirch-Graffenstaden

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME -ETI

ATON

Léone ATAYI

Présidente - Directrice générale

shareholder@aton-group.com