ATON : LES ACTIONNAIRES HISTORIQUES DE BCELL DESIGN RÉINVESTISSENT 400 000 EUR POUR ACCÉLÈRER LE DÉPLOIEMENT COMMERCIAL

Illkirch, le 26 octobre 2026 – 7h30

Le Groupe Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO) , spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies médicales, annonce que Bcell Design, spécialiste des anticorps monoclonaux, détenue à 12,12% par Inoviem Scientific (filiale à 96,74% du Groupe Aton), a levé 400 000 € auprès de ses actionnaires historiques sous forme d'obligations convertibles en actions (OCA). Ces fonds financeront le déploiement marketing et commercial de la société, en France et à l'International.

Principales modalités de l'opération

400 000 € levés en OCA auprès des actionnaires historiques de Bcell Design.

levés en OCA auprès des actionnaires historiques de Bcell Design. Conversion en capital : les OCA seront converties en actions, intérêts compris, et ne feront l'objet d'aucun remboursement.

les OCA seront converties en actions, intérêts compris, et ne feront l'objet d'aucun remboursement. Utilisation des fonds : renforcement des équipes et des actions commerciales, effort marketing de visibilité, prospection internationale.

Un signal fort des actionnaires historiques de Bcell Design

Cette émission d'OCA traduit la confiance des actionnaires historiques de Bcell Design dans la réussite future de l'entreprise. Après avoir financé l'investissement dans l'outil de production, ils accompagnent aujourd'hui l'étape suivante : l'investissement marketing et commercial. Leur engagement a vocation à se transformer en capital : les OCA seront converties en actions, intérêts compris, et ne seront pas remboursées.

Cet engagement financier repose sur une logique claire. L'outil industriel étant en place ; il s'agit désormais de le convertir en chiffre d'affaires, en élargissant la base clients de la société parmi les industriels du diagnostic et des sciences de la vie.

Des fonds dédiés à la conquête commerciale

Grâce à trois plateformes technologiques brevetées (GammaPrim ® , HAMIGA ® et InEps ® ) et à un catalogue de 80 anticorps monoclonaux couvrant l'infectiologie, l'auto-immunité et l'allergie, Bcell Design intervient partout où un anticorps fiable et reproductible est indispensable, de la recherche jusqu'au contrôle qualité :

Diagnostic in vitro : matières premières biologiques pour les fabricants de tests, qu'il s'agisse des réactifs ou des calibrateurs.

matières premières biologiques pour les fabricants de tests, qu'il s'agisse des réactifs ou des calibrateurs. Sérologie : contrôles positifs monoclonaux standardisés pour les laboratoires de sérologie, notamment vaccinale, et les laboratoires hospitaliers, en substitution aux sérums humains, rares et variables d'un lot à l'autre.

contrôles positifs monoclonaux standardisés pour les laboratoires de sérologie, notamment vaccinale, et les laboratoires hospitaliers, en substitution aux sérums humains, rares et variables d'un lot à l'autre. Recherche de biomarqueurs : développement d'anticorps à façon pour détecter et valider de nouveaux biomarqueurs, au service des industriels du diagnostic et des acteurs de la recherche clinique.

développement d'anticorps à façon pour détecter et valider de nouveaux biomarqueurs, au service des industriels du diagnostic et des acteurs de la recherche clinique. Biopharmaceutique : anticorps anti-idiotypes et contrôles pour les tests de pharmacocinétique et d'immunogénicité des anticorps thérapeutiques, une étape réglementaire du développement de ces médicaments.

Cette offre positionne Bcell Design sur plusieurs marchés complémentaires (diagnostic, recherche clinique et industrie pharmaceutique) et combine trois sources de revenus : ventes récurrentes de produits, contrats de développement et redevances de licences. Elle repose sur des actifs difficiles à reproduire : une propriété intellectuelle protégée, la capacité de décliner un même anticorps en plusieurs isotypes (IgG, IgA, IgM, IgE) et un outil de production certifié ISO 9001, déjà en place.

Les fonds levés financeront le développement du portefeuille clients, la prospection internationale et la structuration des actions commerciales. Ils permettront aussi un effort marketing important pour donner à Bcell Design la visibilité nécessaire que justifient ses technologies : renforcement de la communication et des supports commerciaux, et présence accrue sur les grands rendez-vous internationaux du secteur.

Quatre marchés font déjà l'objet de démarches :

Europe : Bcell Design participera au salon MEDICA, qui se tiendra du 16 au 19 novembre 2026 à Düsseldorf. Congrès de référence mondial des technologies médicales et du diagnostic, MEDICA offrira à la société une vitrine auprès des industriels et distributeurs du secteur.

Bcell Design participera au salon MEDICA, qui se tiendra du 16 au 19 novembre 2026 à Düsseldorf. Congrès de référence mondial des technologies médicales et du diagnostic, MEDICA offrira à la société une vitrine auprès des industriels et distributeurs du secteur. Chine : une mission commerciale réalisée en mars 2026 a conduit à constituer un stock en local. Plusieurs clients testent actuellement les produits et de premières commandes ont été enregistrées.

une mission commerciale réalisée en mars 2026 a conduit à constituer un stock en local. Plusieurs clients testent actuellement les produits et de premières commandes ont été enregistrées. Canada : la participation à BioHorizon a permis de poursuivre les échanges avec l'écosystème canadien du diagnostic in vitro.

la participation à BioHorizon a permis de poursuivre les échanges avec l'écosystème canadien du diagnostic in vitro. Inde : Bcell Design participera aux French Healthcare Days en décembre 2026 pour développer de nouveaux contacts commerciaux et identifier des partenaires locaux.

L'objectif est clair : convertir les évaluations en cours en commandes et en contrats d'approvisionnement récurrents, conquérir de nouveaux clients industriels et faire de l'international un moteur de croissance du chiffre d'affaires de Bcell Design.

Léone Atayi, Présidente-Directrice Générale d'ATON , déclare : « Les actionnaires historiques de Bcell Design ont financé l'outil de production ; ils accompagnent aujourd'hui le go-to-market de la société et son accélération commerciale. C'est un signal de confiance fort. Bcell Design dispose des moyens de gagner en visibilité et de transformer ses premiers succès commerciaux, en Chine, au Canada et bientôt en Inde, en croissance durable. »

Prochains rendez-vous

30/10/2026 : publication des résultats semestriels 2026 du Groupe ATON.

16-19 novembre 2026 : participation de Bcell Design au MEDICA (Düsseldorf).

Décembre 2026 : participation de Bcell Design aux French Healthcare Days (Inde).

À propos de Bcell Design

Basée au Parc d'Innovation de Strasbourg, à Illkirch-Graffenstaden, Bcell Design est une filiale du Groupe ATON qui conçoit, développe et produit des anticorps monoclonaux pour le diagnostic in vitro, la sérologie, la recherche de biomarqueurs et l'industrie biopharmaceutique. Elle s'appuie sur trois plateformes technologiques brevetées et sur un catalogue couvrant notamment l'infectiologie, l'auto-immunité et l'allergie. La société est certifiée ISO 9001. Plus d'informations sur www.b-cell-design.com .

À propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME-ETI

Avertissement : ce communiqué contient des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses et estimations actuelles d'ATON. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres.

ATON

Léone ATAYI

Présidente-Directrice générale

shareholder@aton-group.com