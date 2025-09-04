Atlassian mise sur les navigateurs à intelligence artificielle avec un rachat de The Browser Company pour 610 millions de dollars

Atlassian TEAM.O a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir la startup new-yorkaise The Browser Company pour 610 millions de dollars en numéraire, se positionnant ainsi sur le marché en pleine expansion des navigateurs pilotés par l'IA.

Les startups et les opérateurs historiques font la course pour intégrer des fonctions d'IA agentique dans les navigateurs, les transformant en un espace de travail qui résume les pages et prend des mesures pour les utilisateurs.

Le navigateur Dia de la startup new-yorkaise, lancé au début de l'année, est confronté à une rude concurrence de la part d'entreprises telles que NVDA.O Perplexity's Comet et Brave's Leo, soutenues par Nvidia.

Atlassian prévoit de faire de Dia son navigateur de prédilection pour le travail, conçu pour rassembler les tâches et les outils à travers le web et ajouter du contexte dans les environnements d'entreprise.

Le navigateur Edge de Microsoft ( MSFT.O ), fourni avec Copilot, est devenu un élément essentiel des environnements d'entreprise en raison de son intégration avec Microsoft 365 et des contrôles de sécurité intégrés, ce qui en fait l'un des navigateurs d'entreprise les plus largement déployés.

Mais Chrome de Google domine toujours le marché, détenant environ 69% des parts en août, selon Statcounter.

The Browser Company, fondée en 2019, a lancé les navigateurs Arc et Dia. Elle a clôturé un tour de série B de 50 millions de dollars qui a valorisé la startup à 550 millions de dollars l'année dernière, selon les données de Pitchbook.

La branche de capital-risque d'Atlassian avait investi dans le tour de série A de 75,5 millions de dollars de la startup en 2023. Salesforce Ventures, Dylan Field, directeur général de Figma, et Fidji Simo, ancien directeur général d'Instacart, figuraient parmi les investisseurs.

Le fabricant de logiciels de collaboration en équipe a déclaré qu'il financerait l'opération en utilisant des liquidités provenant de son bilan. Atlassian disposait de 2,5 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie à la fin du trimestre de juin.

L'opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre fiscal d'Atlassian, qui se termine en décembre, sous réserve des autorisations réglementaires, et ne devrait pas avoir d'incidence sur les résultats de l'exercice fiscal 2026-2027.