Atlas Re Capital accompagne la structuration d'un RAIF luxembourgeois

(Zonebourse.com) - Plateforme paneuropéenne indépendante d'advisory en investissement immobilier institutionnel, Atlas Re Capital se positionne sur le mid-market immobilier européen et accompagne la structuration d'un RAIF (fonds d'investissement alternatif réservé) luxembourgeois ciblant 3 milliards d'euros d'actifs. Ce fonds est actuellement lancé en partenariat avec Ocorian Fund Services.

Le RAIF luxembourgeois en cours de structuration est organisé autour de trois compartiments distincts : Compartiment 1 (NPL / Distressed), Compartiment 2 (Value-Add Bridge) et Compartiment 3 (Core Hospitality & Residential). Tous les trois relèvent de la classification SFDR Article 8.

Chaque compartiment dispose de paramètres d'investissement et de gouvernance propres. Les caractéristiques détaillées du fonds relèvent exclusivement de sa documentation officielle, diffusée sous la responsabilité de l'AIFM.

Loin d'être juxtaposés, ces compartiments sont pensés comme complémentaires dans la création de valeur : le Compartiment 1 capte des actifs décotés en situation de dislocation, le Compartiment 2 en assure la transformation et la mise aux standards ESG, tandis que le Compartiment 3 stabilise et détient dans la durée des actifs d'exploitation core .

Leurs cycles de développement asynchrones permettent au fonds de recycler le capital, de lisser le risque et de capter la valeur à chaque phase du cycle immobilier, fondement de son profil anti-fragile.

Le cadre institutionnel du fonds s'appuie sur des contreparties de premier plan : Ocorian (AIFM agréé - gestion réglementée, valorisation, reporting, interface CSSF & administration centrale incluant la comptabilité de fonds, l'administration et les services aux investisseurs), GSK Stockmann (conseil juridique Luxembourg - structuration du fonds et documentation) et BDO Luxembourg (commissaire aux comptes).

Chacune applique ses propres standards de sélection institutionnels, un filtre de due diligence en soi.

Dans un marché devenu plus technique et plus sélectif, Atlas Re Capital entend s'imposer au croisement de la structuration, de l'exécution et de la création de valeur immobilière, au service d'un environnement institutionnel exigeant.

Atlas Re Capital interviendra en qualité d' investment advisor auprès d'Ocorian Fund Management S.à r.l., gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) agréé au Luxembourg, dans le cadre de la structuration d'un RAIF.

La société n'exerce aucune activité de gestion de fonds et ne prend aucune décision d'investissement : sa capacité de structuration et d'exécution s'entend exclusivement comme un appui opérationnel à l'AIFM, entité réglementée en charge de la gestion et de la supervision.

Ocorian est un acteur dans les services aux actifs pour les marchés privés et un prestataire mondial de services aux détenteurs d'actifs, offrant une large gamme de prestations couvrant les services de fonds, les services aux sociétés et fiducies ( corporate & trust) , les marchés de capitaux ainsi que le support réglementaire et de conformité.

Une équipe et un Advisory Board au service de la chaîne de valeur immobilière

Atlas Re Capital réunit une équipe fondatrice aux expertises complémentaires, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière : stratégie et investissement, structuration financière, gestion d'actifs, origination, opérations, données et technologie, relations investisseurs.

L'équipe exécutive est composée de Jérôme Leblanc-Barbedienne (président & fondateur - stratégie et investissements), Karim Grandjean ( chief investment & asset officer ), Morhad Hadji (partner - partenariats stratégiques et origination), Mehdi Elourimi ( chief data officer - stratégie et modèle opérationnel) et Lynda Dahimene ( VP operations & communications ).

La société s'appuie par ailleurs sur un Advisory Board réunissant des profils seniors dont les expertises couvrent la structuration juridique et les fonds internationaux, la gouvernance et l'ESG, l'hospitality et les actifs réels, l'urbanisme et les grands projets, l'asset management et la gouvernance de fonds, les relations investisseurs ainsi que le développement et la promotion immobilière, complété par un écosystème de promoteurs et d'opérateurs de premier rang en Europe.

Atlas Re Capital a d'ores et déjà identifié et sourcé un pipeline d'opportunités de près de 6 MdsEUR, majoritairement en off-market , en lien avec des promoteurs et opérateurs immobiliers de premier rang en Europe. Au-delà de l'immobilier d'exploitation (hôtellerie, résidentiel, actifs value-add et situations distressed ), la plateforme adresse également les infrastructures numériques : le financement de data centers, classe d'actifs portée par la demande structurelle liée à l'essor de l'intelligence artificielle, du cloud et de la souveraineté numérique européenne.

Ces actifs sont abordés selon une architecture PropCo / OpCo rigoureuse, isolant la détention foncière de l'exploitation afin de sécuriser le profil de risque institutionnel. Cette capacité d'origination s'appuie sur un flux de 120 à 180 opportunités analysées chaque année et une approche sélective centrée sur la qualité d'exécution.

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