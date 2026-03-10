Atlas Energy progresse après avoir conclu un accord de 840 millions de dollars avec Caterpillar pour l'achat d'équipements électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de la société de services pétroliers Atlas Energy Solutions AESI.N ont augmenté d'environ 5 % à 12,48 $ ** La société signe un accord avec Caterpillar CAT.N pour garantir une capacité de fabrication d'équipements de production d'énergie d'une valeur d'environ 840 millions de dollars jusqu'en 2029

** Atlas prévoit de posséder et d'exploiter environ 2,0 gigawatts d'actifs de production d'énergie d'ici 2030 suite au déploiement de nouveaux équipements

** En incluant les mouvements de la séance, AESI est en hausse de 30,5 % depuis le début de l'année