Atlas Air commande 20 avions-cargos Airbus A350

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Atlas Air Worldwide a annoncé lundi avoir commandé 20 Airbus AIR.PA A350, devenant ainsi le plus gros client du nouvel avion-cargo européen.

Les livraisons de l'A350F à Atlas Air devraient commencer en 2029 et s'achever en 2034, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

L'accord, rapporté précédemment par Bloomberg, est le premier achat d'avion européen de la compagnie. Il comprend des options pour 20 autres avions du même type.

L'année dernière, Airbus a retardé la première livraison de l'A350F d'environ un an, jusqu'au second semestre 2027, en raison de problèmes de production et de chaîne d'approvisionnement.