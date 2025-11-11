Atlantique Nord, ExxonMobil prévoit de finaliser l'acquisition d'Esso le 28 novembre 2025

Esso Société Anonyme Française SA

ESSF.PA :

* NORTH ATLANTIC FRANCE A ANNONCÉ LUNDI LA DATE ENVISAGÉE PAR NORTH ATLANTIC ET EXXONMOBIL FRANCE HOLDING POUR LA RÉALISATION DU PROJET D'ACQUISITION AUPRÈS D'EXXONMOBIL DE TOUTES LES PARTICIPATIONS D'EXXONMOBIL DANS ESSO S.A.F. ET EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

* ATLANTIQUE NORD, EXXONMOBIL PRÉVOIT ACTUELLEMENT DE FINALISER LA TRANSACTION LE 28 NOVEMBRE 2025

* LE PRIX D'ACHAT DES ACTIONS ESSO CONVENU ENTRE NORTH ATLANTIC ET EXXONMOBIL, DANS L'HYPOTHÈSE D'UNE FINALISATION LE 28 NOVEMBRE 2025, SERAIT DE 26,19 EUROS PAR ACTION ESSO

* LE PRIX QUE NORTH ATLANTIC PAIERAIT AUX ACTIONNAIRES MINORITAIRES D'ESSO DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE OBLIGATOIRE POUR LES ACTIONS RESTANTES D'ESSO SERAIT DE 28,93 EUROS PAR ACTION ESSO

