 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 100,50
+0,47%
Indices
Chiffres-clés

Atlantique Nord, ExxonMobil prévoit de finaliser l'acquisition d'Esso le 28 novembre 2025
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 08:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Esso Société Anonyme Française SA

ESSF.PA :

* NORTH ATLANTIC FRANCE A ANNONCÉ LUNDI LA DATE ENVISAGÉE PAR NORTH ATLANTIC ET EXXONMOBIL FRANCE HOLDING POUR LA RÉALISATION DU PROJET D'ACQUISITION AUPRÈS D'EXXONMOBIL DE TOUTES LES PARTICIPATIONS D'EXXONMOBIL DANS ESSO S.A.F. ET EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

* ATLANTIQUE NORD, EXXONMOBIL PRÉVOIT ACTUELLEMENT DE FINALISER LA TRANSACTION LE 28 NOVEMBRE 2025

* LE PRIX D'ACHAT DES ACTIONS ESSO CONVENU ENTRE NORTH ATLANTIC ET EXXONMOBIL, DANS L'HYPOTHÈSE D'UNE FINALISATION LE 28 NOVEMBRE 2025, SERAIT DE 26,19 EUROS PAR ACTION ESSO

* LE PRIX QUE NORTH ATLANTIC PAIERAIT AUX ACTIONNAIRES MINORITAIRES D'ESSO DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE OBLIGATOIRE POUR LES ACTIONS RESTANTES D'ESSO SERAIT DE 28,93 EUROS PAR ACTION ESSO

Source du texte: nBER3y3Vhh

Autres informations sur l'entreprise: ESSF.PA

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ESSO
107,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
EXXON MOBIL
118,230 USD NYSE +0,85%
Gaz naturel
4,34 USD NYMEX -0,85%
Pétrole Brent
63,69 USD Ice Europ -0,39%
Pétrole WTI
59,76 USD Ice Europ -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank