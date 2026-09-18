Athlétisme : Hodgkinson, vêtue d'un costume de super-héroïne, s'impose au 800 m de l'Athlos

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* Hodgkinson remporte le 800 m à Athlos après une saison marquée par les blessures

* Richardson s'impose au 100 m alors qu'Athlos fait ses débuts à Londres

* Des prix importants, la participation des athlètes au capital et des couronnes Tiffany à l’honneur

Keely Hodgkinson a terminé en beauté vendredi une saison mouvementée, surmontant ses problèmes aux ischio-jambiers pour remporter le 800 mètres lors de l'épreuve entièrement féminine Athlos London 2026, vêtue d'une combinaison de course noire à capuche qui la faisait davantage ressembler à une super-héroïne qu'à une coureuse de demi-fond.

La championne olympique britannique s’est détachée du peloton dans les 200 derniers mètres pour signer un temps de 1 minute 56 secondes et 40 centièmes et s’imposer avec plus de deux secondes d’avance au StoneX Stadium, marquant ainsi la première édition d’Athlos hors des États-Unis après deux meetings à New York.

“J’aurais adoré participer à une épreuve comme celle-ci quand j’étais plus jeune”, a déclaré Hodgkinson. “C’est amusant… la vie est censée être un plaisir.”

Après avoir terminé deuxième derrière la Suissesse Audrey Werro lors des World Athletics Ultimate Championships à Budapest la semaine dernière, Hodgkinson a révélé qu’elle avait souffert d’une déchirure des ischio-jambiers lors des Championnats d’Europe à Birmingham quelques semaines plus tôt.

Elle a expliqué qu’une IRM réalisée la saison dernière avait révélé une rare fissure du tendon ischio-jambier, ce qui lui permet de continuer à concourir malgré sa blessure, mais peut également augmenter le risque de récidive.

Vendredi, la jeune femme de 24 ans n’a montré aucun signe de blessure; elle s’est au contraire laissée gagner par l’esprit ludique de l’événement, vêtue d’une tenue rappelant celle de Cathy Freeman aux Jeux olympiques de 2000 et portant des lunettes de soleil foncées.

“Je sais, c’est plutôt génial”, a-t-elle déclaré. “C’est un projet sur lequel je travaille avec Nike depuis longtemps. Je me suis dit: quel endroit idéal pour le dévoiler, une compétition entièrement féminine. Ça a fait un tabac.”

Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, a créé Athlos pour mettre l’athlétisme féminin sous les feux de la rampe, en associant des prix attractifs et des opportunités de participation au capital pour les athlètes à une approche davantage axée sur le divertissement.

Cette vision s’est pleinement concrétisée à Londres, où les athlètes ont fait leur entrée une à une, où le saut en longueur s’est déroulé sur une scène surélevée à côté de la piste et où les gagnantes ont reçu des couronnes Tiffany & Co. personnalisées.

L’Américaine Sha'Carri Richardson, victorieuse du 100 m en 10,80 secondes, a déclaré que l’arrivée d’Athlos à Londres montrait que l’événement commençait à s’imposer à l’échelle mondiale.

“Cela va continuer à se développer et le monde entier a les yeux rivés sur nous”, a déclaré Richardson.

Le 100 m était l’une des sept disciplines seulement de cette compétition rationalisée à ne pas comporter de séries qualificatives, avec six athlètes en finale pour chacune d’entre elles.

Les vainqueurs ont empoché 65 000 dollars, les prix s’étendant jusqu’à la sixième place (6 000 dollars), avec en prime 250 000 dollars pour toute personne battant un record du monde.

“Je viens tout juste d’obtenir mon diplôme universitaire et je suis fauchée, c’est donc incroyable”, a déclaré l’Américaine Alyssa Jones après avoir remporté le saut en longueur avec un bond à 6,66 m.

Aucun record du monde n’a été sérieusement menacé vendredi, les athlètes ayant dû composer avec une température de 17 °C et la fatigue de fin de saison.

Six jours après avoir remporté le 1 500 m féminin en Hongrie, la Polonaise Klaudia Kazimierska a devancé de justesse la Britannique Georgia Hunter Bell sur la ligne d’arrivée pour s’imposer au mile féminin en 4 min 19 s 43, soit 0,11 seconde de mieux que Hunter Bell.

“Georgia semblait maîtriser la course, mais Klaudia a dit 'pas aujourd’hui'”, a déclaré Ohanian, qui assistait à la course aux côtés de sa femme et de la légende du tennis Serena Williams. “Waouh. C’est ça le sport, c’est pour ça qu’on l’adore.”

La championne olympique Gabby Thomas a remporté le 200 m en 22,13, sa coéquipière américaine Alaysha Johnson s'est imposée au 100 m haies en 12,50, et la Dominicaine Marileido Paulino a décroché le titre du 400 m en 48,73.