On sait pourquoi Aurélien Tchouaméni n'a pas été sélectionné

De l’honnêteté de part et d’autres, ça existe. Parmi les annonces de la première liste de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur de l’équipe de France, l’absence d’Aurélien Tchouaméni a constitué une petite surprise . Pourtant, comme le rapporte L’Équipe , les deux hommes ont pris la décision d’un commun accord .

Contacté par son sélectionneur en amont de la liste, Tchouaméni lui aurait en effet admis manquer de rythme à la suite de sa blessure aux adducteurs durant la Coupe du monde et donc, ne pas être certain de pouvoir tenir le rythme des quatre matchs qui attendent les Bleus. Le retour du milieu de terrain du Real Madrid est ainsi prévu pour le mois de novembre. En attendant, il est remplacé par Eduardo Camavinga, coéquipier revanchard.…

AB pour SOFOOT.com