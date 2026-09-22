Sorti blessé face au PSG, Igor Paixão donne de ses nouvelles
Enfin une bonne nouvelle pour Marseille ! Sorti dès la 30 e lors de l’énième défaite marseillaise dans le classique dimanche soir, Igor Paixão ne serait finalement pas blessé. C’est ce qu’il a déclaré ce mardi en story Instagram : « De meilleurs jours arrivent ! Merci pour les messages affectueux, je vais bien. Je ne suis pas blessé ! » . De quoi rassurer les supporters marseillais.
Embed t.co…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer