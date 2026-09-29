ATEME : INITIATION DE LA COUVERTURE DU TITRE ATEME PAR LE BUREAU D'ANALYSE FINANCIERE D'EUROLAND CORPORATE

RECOMMANDATION À L'ACHAT AVEC UN OBJECTIF DE COURS FIXÉ À 20,30 €

Paris, le 29 septembre 2026 - Ateme (ISIN : FR0011992700), leader mondial des solutions de diffusion vidéo, informe de l'initiation de couverture de son titre par le bureau d'analyse financière de la société Euroland Corporate, dans le cadre d'un contrat de recherche sponsorisée.

Dans son étude intitulée « Une image plus nette » publiée le 28 septembre 2026, Euroland Corporate a initié le suivi du titre Ateme avec une recommandation à l' Achat et un objectif de cours de 20,30 €, soit un potentiel de +59% (sur la base du cours de clôture de l'action Ateme au 28 septembre 2026).

« Les perspectives reposent désormais sur des relais de croissance mieux identifiés. Le développement du streaming live et sportif crée des besoins techniques plus exigeants, tandis que la pression croissante sur la monétisation des contenus pousse les clients à investir dans des outils plus flexibles. Les références récentes auprès de Netflix, YouTube et Apple renforcent la crédibilité commerciale du groupe, dans un contexte de consolidation concurrentielle qui ouvre une fenêtre d'opportunité pour un acteur indépendant et spécialisé. » écrit Raphaël Génin, analyste financier chez Euroland Corporate .

Prochain événement :

22 octobre 2026 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

La publication aura lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2025, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Plus d'informations sur : www.ateme.com .

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

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