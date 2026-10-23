Ateme confirme ses objectifs

Le spécialiste de la diffusion vidéo a enregistré une hausse de 18% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026, à 24,6 millions d'euros, soit une progression de 15% à données comparables.

Sur les 9 premiers mois de l'année, l'activité du spécialiste des technologies de diffusion vidéo affiche une croissance de 19%, portée notamment par la forte dynamique de l'Amérique du Nord, où les ventes ont bondi de 36%.

Le groupe bénéficie également de la montée en puissance de ses revenus récurrents, avec un revenu récurrent mensuel en progression de 21% sur un an, à 3,31 millions d'euros en octobre, soit près de 39,7 millions d'euros en rythme annuel.

Parallèlement, Ateme poursuit son développement commercial et technologique, notamment dans le streaming et l'intelligence artificielle, à travers plusieurs partenariats stratégiques, dont une collaboration avec Google Cloud.

Fort de cette dynamique et d'une gestion rigoureuse de ses coûts, le groupe confirme son objectif d'EBITDA de 15 millions d'euros pour 2026 et maintient son ambition d'atteindre 22 millions d'euros en 2027. Ateme table également sur une nouvelle progression de ses revenus récurrents annualisés, attendus autour de 42 millions d'euros début 2027, ce qui devrait soutenir l'amélioration de sa rentabilité.