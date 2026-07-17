ATEME : ACTIVITÉ DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 1ER SEMESTRE 2026

CROISSANCE DE +29% AU 2 ÈME TRIMESTRE (+34% À DONNÉES COMPARABLES)

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL EN PROGRESSION DE +20% (+25% À DONNÉES COMPARABLES)

REVENU RÉCURRENT MENSUEL EN PROGRESSION DE +20% SUR UN AN ET DE +4% EN SÉQUENTIEL

Chiffre d'affaires (IFRS)

En milliers d'euros 2025 2026 Variation Variation à données comparables [1] 1 er trimestre 18 413 19 938 +8% +14% 2 ème trimestre 23 535 30 430 +29% +34% 1 ER SEMESTRE 41 948 50 368 +20% +25%

Données du 2 ème trimestre et du 1 er semestre non auditées

Chiffre d'affaires (IFRS)

En milliers d'euros 1 er semestre 2025 1 er semestre 2026 Variation Variation à données comparables 1 EMEA 19 436 21 832 +12% +15% États-Unis / Canada 11 616 15 714 +35% +45% Amérique latine 4 742 5 906 +25% +33% Asie-Pacifique 6 154 6 917 +12% +16% TOTAL 41 948 50 368 +20% +25%

Données soumises à un examen limité des commissaires aux comptes d'Ateme

Revenu récurrent mensuel (MRR)

En milliers d'euros Juillet 2025 Juillet 2026 Variation Revenu récurrent mensuel [2] 2 712 3 245 +20%

Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'Ateme

Paris, le 16 juillet 2026 - Ateme (ISIN : FR0011992700) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,4 M€ au 2 ème trimestre 2026, en croissance de 29% (+34% à données comparables).

À l'issue du 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé est en croissance de 20% (+25% à données comparables).

Les performances par zones géographiques au 1 er semestre 2026 sont les suivantes :

Le chiffre d'affaires de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) est en progression de 12% (+15% à données comparables) à 21,8 M€. La région demeure le premier marché du Groupe, représentant 43% des revenus ;

(Europe, Moyen-Orient & Afrique) est en progression de 12% (+15% à données comparables) à 21,8 M€. La région demeure le premier marché du Groupe, représentant 43% des revenus ; La région États-Unis / Canada a enregistré un chiffre d'affaires de 15,7 M€, en croissance de 35% (+45% à données comparables) ;

a enregistré un chiffre d'affaires de 15,7 M€, en croissance de 35% (+45% à données comparables) ; La région Amérique latine a réalisé 5,9 M€ de ventes, en progression de 25% (+33% à données comparables) ;

a réalisé 5,9 M€ de ventes, en progression de 25% (+33% à données comparables) ; En Asie-Pacifique , le chiffre d'affaires s'est établi à 6,9 M€, en hausse de 12% (+16% à données comparables).

Le revenu récurrent mensuel (MRR [3] ) est passé de 3,135 M€ en avril 2026 à 3,245 M€ en juillet 2026, soit une hausse séquentielle de 4%. Sur un an, le MRR progresse désormais de 20%. En juillet 2026, le MRR représente un revenu annuel récurrent (ARR) de 38,9 M€.

Un nouvel environnement concurrentiel

La récente consolidation du secteur, illustrée notamment par la fusion de MediaKind avec l'activité vidéo de Harmonic et par l'accord conclu par Lumine Group en vue de l'acquisition de l'activité Video Network de Synamedia, témoigne de la transformation rapide du marché des technologies vidéo.

Dans un contexte où les principaux acteurs du marché concentrent actuellement leurs efforts sur l'intégration et la restructuration de leurs activités, Ateme se distingue par son agilité et son approche centrée sur les besoins de ses clients. Fort de son expertise technologique et de sa capacité d'innovation, le Groupe est idéalement positionné pour accompagner l'évolution des besoins du marché.

Dans ce contexte en pleine mutation, Ateme réaffirme son engagement à fournir des technologies de pointe pour le traitement et la diffusion vidéo, flexibles et performantes, afin de garantir à ses partenaires et à ses clients la stabilité, l'innovation et un accompagnement sur mesure.

Une dynamique commerciale soutenue au 2 ème trimestre, illustrant la capacité d'Ateme à tirer parti de la transition de l'industrie vers des expériences vidéo premium, fondées sur des architectures cloud natives

Les récents succès commerciaux remportés auprès de Moldtelecom et de VTVcab renforcent le positionnement d'Ateme en tant que partenaire de référence pour les plateformes OTT de bout en bout. Parallèlement, les partenariats conclus avec BCE, Scaleway et Akamai illustrent la flexibilité de son approche agnostique vis-à-vis des infrastructures, capable de répondre aussi bien aux exigences des environnements cloud souverains européens qu'aux déploiements à l'échelle mondiale.

S'appuyant sur son leadership historique dans les technologies de compression vidéo, Ateme poursuit son développement sur le segment des flux de production dédiés aux événements sportifs premium, avec plusieurs projets d'envergure dans le football et le cricket, ainsi que des collaborations avec Eurovision et RTL autour de technologies avancées de conversion de fréquence d'images. Cette capacité d'innovation et d'exécution a également été saluée par Apple, qui a mis en avant le workflow vidéo immersif d'Ateme lors de la WWDC26 ( Worldwide Developers Conference 2026 ), soulignant ainsi le rôle du Groupe dans le développement de la prochaine génération d'expériences vidéo. Ateme contribue également à façonner l'avenir du streaming à très faible latence, avec l'expérimentation en conditions réelles du nouveau standard Media over QUIC à l'occasion d'un événement majeur de football.

Michel Artières, Président – Directeur général d'Ateme, déclare : "La croissance enregistrée au 1 er semestre a dépassé nos attentes, avec une progression de 20% du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier (+25% à données comparables) ainsi qu'une hausse de 20% de nos revenus récurrents mensuels. Nos initiatives stratégiques portent clairement leurs fruits dans l'ensemble des zones géographiques, tandis que le renforcement de notre positionnement concurrentiel compense nettement les effets des perturbations qui affectent les chaînes d'approvisionnement mondiales. La dynamique commerciale observée auprès des grandes plateformes de streaming et dans l'industrie du sport constituera un levier majeur pour soutenir l'amélioration de nos performances financières, en bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen terme à l'horizon 2027."

Prochains événements :

10 septembre 2026 : Résultats semestriels 2026

22 octobre 2026 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

Toutes les publications auront lieu après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2025, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Plus d'informations sur : www.ateme.com .

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-Directeur général Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

ateme@actus.fr Amaury Dugast

+33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

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Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'Ateme. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'Ateme.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'Ateme, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

Ateme décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.

[1] A taux de change et périmètre constants

[2] Le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

[3] Le revenu récurrent mensuel (MRR) se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).