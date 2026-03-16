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Atari va regrouper ses actions
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 09:51

Atari va mettre en oeuvre un regroupement d'actions, à raison de 200 anciennes actions d'une valeur nominale de 0,01 euro contre une nouvelle action d'une valeur nominale de 2 euros. L'objectif est de normaliser le nombre d'actions en circulation et de réduire la volatilité des prix, en faisant perdre au titre son statut de penny stock (une action qui vaut quelques centimes, ce qui favorise la spéculation).

Le regroupement n'a pas d'impact sur la valeur détenue par les actionnaires. Sur la base du cours du jour (0,1145 EUR en séance), un actionnaire détenant 1000 actions Atari possède 114,50 EUR. Post-regroupement, il détiendrait cinq actions à 22,90 EUR pièce. L'opération débutera le 1er avril 2026 et sera effective à partir du 5 mai 2026. Les actions anciennes seront retirées de la cotation à la fin de la période de consolidation, prévue jusqu'au 4 mai 2026. Les nouvelles actions seront cotées sur Euronext Growth Paris dès le 5 mai 2026 sous un nouveau code ISIN qui n'a pas encore été déterminé. L'ancien ISIN (FR0010478248) aura vocation à disparaître.

Les actionnaires détenant des fractions d'actions devront ajuster leur portefeuille pour obtenir un multiple de 200 actions anciennes avant la fin de la période d'ajustement. Les actions non consolidées perdront leurs droits de vote et ne seront plus prises en compte pour le calcul du quorum.

Le groupe avait annoncé en février ce projet de regroupement.

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ATARI
0,1145 EUR Euronext Paris -0,43%
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