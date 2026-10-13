AT&T va céder sa filiale mexicaine pour 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
AT&T T.N a annoncé mardi qu'elle allait céder AT&T Mexico à Grupo Televisa et Fintech Holdings pour 2 milliards de dollars en espèces, afin de se recentrer sur ses activités aux États-Unis.
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