AT&T va céder sa filiale mexicaine pour 2 milliards de dollars

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AT&T T.N a annoncé mardi qu'elle allait céder AT&T Mexico à Grupo Televisa et Fintech Holdings pour 2 milliards de dollars en espèces, afin de se recentrer sur ses activités aux États-Unis.