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AT&T va céder sa filiale mexicaine pour 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 22:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AT&T T.N a annoncé mardi qu'elle allait céder AT&T Mexico à Grupo Televisa et Fintech Holdings pour 2 milliards de dollars en espèces, afin de se recentrer sur ses activités aux États-Unis.

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