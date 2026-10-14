AT&T se sépare de sa filiale mexicaine

AT&T a annoncé mardi soir avoir conclu un accord portant sur la cession d'AT&T Mexico à Grupo Televisa et Fintech Holdings pour un montant de 2 MdsUSD en numéraire, payable à la finalisation de l'opération et soumis à certains ajustements. A cette somme pourraient s'ajouter des paiements supplémentaires contractuels et conditionnels.

Cette transaction permettra à AT&T de recentrer ses activités et ses investissements sur les Etats-Unis, tout en poursuivant ses investissements dans la fibre optique et la 5G. Elle s'inscrit dans sa stratégie à long terme, axée sur la connectivité avancée et la convergence des réseaux.

"En continuant de privilégier ses réseaux de fibre optique et de téléphonie mobile aux Etats-Unis, AT&T entend construire les infrastructures de connectivité avancée dont les particuliers, les entreprises et les collectivités auront besoin à l'ère de l'intelligence artificielle (IA)", affirme-t-il ainsi.

Le groupe estime également qu'AT&T Mexico, en tant qu'opérateur local, sera mieux placé pour saisir ces opportunités et améliorer les services proposés aux clients. Selon lui, Grupo Televisa et Fintech Holdings disposent des atouts nécessaires pour l'accompagner dans sa prochaine phase de croissance.

Grupo Televisa bénéficie d'une solide implantation au Mexique grâce à ses activités d'accès fixe à Internet haut débit. De son côté, Fintech Holdings apportera des capitaux supplémentaires, une connaissance approfondie du marché local et une expertise opérationnelle dans le secteur mexicain des télécommunications mobiles.

La finalisation de la transaction est attendue au 1er trimestre 2027, sous réserve du respect des conditions habituelles, notamment de l'obtention des autorisations réglementaires au Mexique. D'ici là, AT&T prévoit de classer AT&T Mexico parmi les actifs destinés à être cédés, tout en maintenant ses résultats dans les activités poursuivies.