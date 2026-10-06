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AT&T s'allie à BlackRock et CPP Investments pour accélérer dans la fibre
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 20:15

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AT&T va créer une coentreprise dédiée à la fibre optique avec Global Infrastructure Partners (GIP), filiale de BlackRock, et CPP Investments. La nouvelle structure réunira Forged Fiber 37, qui détient les actifs acquis auprès de Lumen Technologies, et Gigapower, la coentreprise de fibre en gros déjà contrôlée par AT&T et GIP. AT&T conservera 50% du capital, tandis que GIP et CPP Investments détiendront ensemble les 50% restants.

L'opération doit permettre à AT&T, premier fournisseur de fibre optique aux États-Unis, d'accélérer son développement au-delà de ses zones historiques tout en limitant les capitaux nécessaires. La coentreprise ciblera de grandes zones métropolitaines dans 16 États américains. Cette stratégie doit ainsi élargir la couverture du groupe grâce au partage des investissements avec ses partenaires financiers.

AT&T recevra également des fonds lors de la finalisation de la transaction, sans en avoir précisé le montant. Le groupe prévoit de les consacrer à ses investissements, aux restitutions de capital aux actionnaires et à la réduction de son ratio de dette nette sur Ebitda ajusté à environ 2,5 fois sous trois ans. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions habituelles de clôture.

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