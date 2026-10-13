AT&T cède sa filiale mexicaine à Televisa et Fintech pour 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles sous forme de puces)

L'opérateur américain AT&T T.N a annoncé mardi avoir conclu un accord pour céder sa filiale mexicaine à Grupo Televisa et Fintech Holdings pour un montant de 2 milliards de dollars en espèces, afin de se concentrer davantage sur ses réseaux nationaux de fibre optique et 5G.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires au Mexique, a indiqué AT&T dans un communiqué. Sa filiale mexicaine, deuxième opérateur mobile du pays, comptait environ 24,7 millions d'abonnés en décembre 2025, selon Televisa.

* Le prix d’achat de 2 milliards de dollars en espèces, susceptible d’ajustements, s’accompagne d’avantages contractuels et conditionnels supplémentaires, et sera financé par la trésorerie disponible et un financement par emprunt garanti sans recours.

* Televisa et Fintech détiennent chacune une participation de 50 % dans le consortium qui rachète AT&T.

* AT&T Mexico a enregistré un chiffre d’affaires de 85,4 milliards de pesos et un résultat d’exploitation de 1,4 milliard de pesos pour l’année 2025, a indiqué Televisa dans son communiqué.

* AT&T classera AT&T Mexico comme « détenue en vue de la vente » dans le cadre des activités poursuivies dans son rapport au titre du troisième trimestre 2026 déposé auprès de la SEC.

* « Nous sommes fermement convaincus que l’avenir de l’IA reposera sur des réseaux convergents dotés d’une infrastructure fibre optique dense », a déclaré John Stankey, président-directeur général d’AT&T, dans un communiqué. « Cette opération permet à AT&T Mexico de prendre part à cette évolution. »