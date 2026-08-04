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AT&S bien orienté après un bon début d'exercice
information fournie par AOF 04/08/2026 à 11:22
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(Zonebourse.com) - AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik) prend 2,7% à 142,3 euros, à la suite du point d'activité du fabricant autrichien de circuits imprimés au titre de son 1er trimestre 2026-2027 (clos fin juin), dont il ressort un BPA positif de 0,93 EUR, contre une perte de 1,55 EUR par action un an auparavant.

La société, basée à Leoben (Styrie), a vu son EBITDA grimper de 134% pour atteindre 165 MEUR, dépassant ainsi de 2,5% le consensus et portant la marge correspondante en hausse de 0,7 point à 30,1%, pour des revenus en croissance de 38% à 549 MEUR, à comparer à un consensus de 547 MEUR.

"Nous avons eu un début de nouvelle année financière très réussi. Contrairement aux années précédentes, tous les indicateurs clés de performance sont positifs et soulignent la force de notre stratégie", met en avant Michael Mertin, le CEO d'AT&S.

Sur cette base, AT&S a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026-2027, à savoir une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de 45% à 55%, une marge d'EBITDA de 32% à 37%, des CAPEX de 1 MdEUR à 1,2 MdEUR et un free cash-flow positif.

"Si certains pouvaient s'attendre à des révisions à la hausse, il convient de noter que le meilleur de la trajectoire de résultats d'AT&S reste à venir", estime Oddo BHF, rappelant que, selon le groupe, "la vigueur de la demande se poursuit et que ses capacités de production continuent de monter en puissance comme prévu."

Le bureau d'études considère également que "les hausses de prix et les nouveaux accords à long terme (LTA) monteront en puissance au cours des prochains trimestres, la signature de nouveaux contrats demeurant également possible" selon lui.

"Toutefois, avec un ratio cours/bénéfice (PER) de 18 fois fondé sur les estimations pour 2028, nous estimons qu'AT&S est valorisée de manière appropriée", juge cependant l'analyste, qui maintient une opinion "neutre" et un objectif de cours de 160 EUR.

"Le risque de financement a été considérablement réduit, mais le profil de l'entreprise reste cyclique (risque de surcapacité à moyen terme) et exposé à des évolutions technologiques susceptibles de compromettre ses parts de marché à long terme", prévient-il en outre.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/08/2026 à 11:22:00.

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