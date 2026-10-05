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AstraZeneca va investir plus d'un milliard de dollars dans le Massachusetts et renforcer ses effectifs
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 18:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions tout au long du texte)

AstraZeneca AZN.L a annoncé lundi qu'elle allait investir plus d'un milliard de dollars dans le Massachusetts dans le cadre de son plan d'investissement plus large de 50 milliards de dollars aux États-Unis, une initiative qui devrait permettre d'augmenter ses effectifs dans cet État de plus de 50 % au cours des prochaines années.

Le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois a également inauguré un nouveau centre de recherche et développement à Cambridge, dans le Massachusetts, dans le cadre de cet investissement.

Voici les principaux détails:

* Des laboratoires pharmaceutiques mondiaux, notamment Pfizer PFE.N , Roche ROPC.S et Eli Lilly LLY.N , ont renforcé leur présence aux États-Unis, s'engageant à investir des milliards de dollars pour stimuler la production et la recherche, dans le but de consolider leurs chaînes d'approvisionnement et d'accroître leurs capacités nationales.

* Situé à Kendall Square, ce complexe de 570.000 pieds carrés répartis sur 18 étages se consacrera au développement de traitements contre le cancer, les maladies chroniques et rares, ainsi qu’aux thérapies cellulaires, a indiqué le laboratoire pharmaceutique.

* Avec le site de médecine génomique d’AstraZeneca situé à proximité, ce centre accueillera près de 2.000 chercheurs et scientifiques.

* Le nouveau site comprend 10 étages de laboratoires équipés de robotique, d’automatisation et d’intelligence artificielle, a précisé l’entreprise.

* Le site de Cambridge vient s’ajouter à l’autre grand centre de recherche américain d’AstraZeneca, situé à Gaithersburg, dans le Maryland.

* AstraZeneca compte 24 sites de recherche, de production, commerciaux et administratifs aux États-Unis et emploie plus de 25.000 personnes dans le pays.

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