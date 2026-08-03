AstraZeneca recule suite à des informations faisant état de discussions en vue d'une fusion avec Bristol Myers Squibb

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 août - ** L'action d'AstraZeneca AZN.L recule de 6,7% à 117,9 £; c'est le titre qui affiche la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 .FTSE , en recul de 0,05%
** AZN et Bristol Myers Squibb ont tenu des discussions préliminaires concernant une éventuelle fusion qui donnerait naissance à un groupe pharmaceutique d’une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.
** Reuters n'a pas pu déterminer si ces discussions se poursuivaient; c'est le Financial Times qui a été le premier à rapporter cette information
** AZN affiche une baisse de 14,6% depuis le début de l'année
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