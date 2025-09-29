AstraZeneca présente des résultats prometteurs contre le cancer du sein
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 10:06
Il s'agit du deuxième essai de phase III positif d'Enhertu dans ce segment. Les résultats globaux de survie (OS) seront analysés ultérieurement.
Susan Galbraith, vice-présidente exécutive R&D oncologie-hématologie d'AstraZeneca, souligne qu'Enhertu 'délivre des résultats supérieurs, indiquant qu'il pourrait être une meilleure option que le T-DM1 dans cette population'. Ken Takeshita, directeur mondial R&D de Daiichi Sankyo, ajoute que ces résultats 'offrent une nouvelle approche thérapeutique potentielle dans un contexte à visée curative'.
Le profil de tolérance est resté conforme aux données connues. Les résultats seront présentés au congrès ESMO 2025 et transmis aux autorités réglementaires.
Valeurs associées
|11 077,000 GBX
|LSE
|+0,70%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
L'indice PCE « core », la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a été publié vendredii 26 septembre et alors que l'indice des prix à la consommation (CPI) a affiché +0,3 % sur un mois, le PCE est ressorti plus modéré à +0,2 % sur un mois et +2,9 % sur un ... Lire la suite
-
Innovation majeure ou promesse exagérée ? L'Etat français soutient massivement la startup Ziwig et son Endotest, qui promet de "révolutionner" le diagnostic de l'endométriose. Un appui, y compris financier, qui soulève des interrogations au vu d'un intérêt médical ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer