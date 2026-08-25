 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AstraZeneca lance une émission obligataire en 4 tranches pour 2,55 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 10:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

AstraZeneca a détaillé mardi les termes financiers de son émission obligataire en quatre tranches d'un montant total de 2,55 milliards d'euros, destinée à financer les besoins généraux de l'entreprise.

L'offre, qui doit clôturer le 13 septembre, est notamment composée d'une tranche de 700 millions d'euros à horizon mars 2030, assortie d'un coupon à taux fixe de 3,402% par an, et d'une tranche de 600 millions d'euros arrivant à maturité en septembre 2032 avec un coupon fixe de 3,652%.

Elle sera complétée par une autre tranche de 500 millions d'euros à horizon septembre 2035 affichant un coupon de 3,923% et d'une dernière d'un montant de 750 millions d'euros, à maturité septembre 2038 avec un taux fixe de 4,169%.

Barclays, Goldman Sachs et Morgan Stanley agissent en qualité de co-teneurs de livres dans cette opération de financement, qui s'inscrit dans le cadre de son programme EMTN.

A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca avançait de 0,5% mardi matin dans le sillage de ces annonces.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 170,000 GBX LSE +0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0849 +7,20%
ATON
0,0198 +16,47%
CAC 40
8 475,32 +0,26%
Pétrole Brent
90,78 -1,33%
HAFFNER ENERGY
0,576 +0,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank