AstraZeneca lance une émission obligataire en 4 tranches pour 2,55 milliards d'euros

AstraZeneca a détaillé mardi les termes financiers de son émission obligataire en quatre tranches d'un montant total de 2,55 milliards d'euros, destinée à financer les besoins généraux de l'entreprise.

L'offre, qui doit clôturer le 13 septembre, est notamment composée d'une tranche de 700 millions d'euros à horizon mars 2030, assortie d'un coupon à taux fixe de 3,402% par an, et d'une tranche de 600 millions d'euros arrivant à maturité en septembre 2032 avec un coupon fixe de 3,652%.

Elle sera complétée par une autre tranche de 500 millions d'euros à horizon septembre 2035 affichant un coupon de 3,923% et d'une dernière d'un montant de 750 millions d'euros, à maturité septembre 2038 avec un taux fixe de 4,169%.

Barclays, Goldman Sachs et Morgan Stanley agissent en qualité de co-teneurs de livres dans cette opération de financement, qui s'inscrit dans le cadre de son programme EMTN.

A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca avançait de 0,5% mardi matin dans le sillage de ces annonces.