AstraZeneca investit 2 milliards de dollars dans Summit Therapeutics

Le géant pharmaceutique a conclu un accord d'investissement de 2 milliards de dollars en fonds propres de nouvelles actions émises par Summit Therapeutics Inc. Cette opération vise à accélérer le développement de l'Ivonescimab, un anticorps bispécifique de première classe, en combinaison avec le portefeuille de conjugués anticorps-médicaments (ADC) d'AstraZeneca.

En parallèle à cet investissement, les deux laboratoires ont signé un accord de collaboration clinique pour évaluer l'association de l'Ivonescimab avec le Sonesitatug vedotin (Sone-Ve), un ADC expérimental. Des essais cliniques portant sur des cancers gastro-intestinaux doivent être lancés incessamment.

Selon les termes de l'accord, chaque groupe fournira ses traitements respectifs et contribuera conjointement aux coûts des essais et chaque société conservera l'intégralité de ses droits de développement et de commercialisation sur ses propres molécules.

AstraZeneca et Summit Therapeutics ont également signé un protocole d'accord en vue d'initier un programme de développement mondial combinant l'Ivonescimab avec d'autres traitements oncologiques du portefeuille d'AstraZeneca, y compris d'autres ADC.