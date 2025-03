AstraZeneca:feu vert du CHMP pour Calquence dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le Calquence (acalabrutinib), en combinaison avec le bendamustine et le rituximab, a reçu une recommandation positive du CHMP pour une approbation dans l'Union européenne pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome à cellules du manteau (MCL) non traités auparavant et inéligibles à la greffe de cellules souches.



Cette recommandation repose sur un essai de phase III ayant montré une amélioration de plus de 16 mois de la survie sans progression par rapport à la chimio-immunothérapie seule.



Le risque de progression ou de décès a été réduit de 27 %, avec une survie sans progression médiane de 66,4 mois contre 49,6 mois pour le traitement standard.



Le laboratoire précise que Calquence est déjà approuvé aux États-Unis et dans plusieurs autres pays pour cette indication.





