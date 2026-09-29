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AstraZeneca dépose une demande d'autorisation auprès de la FDA américaine pour une association de médicaments contre le cancer du poumon développée par HUTCHMED
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 02:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec détails et contexte)

HUTCHMED (Chine) 0013.HK a annoncé mardi que le laboratoire pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca AZN.L avait déposé une demande d'autorisation auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour l'association ORPATHYS-TAGRISSO destinée au traitement des patients atteints d'un cancer du poumon avancé.

ORPATHYS est développé conjointement par AstraZeneca et HUTCHMED, et commercialisé par AstraZeneca.

Voici quelques détails:

* La société a indiqué que cette association prolongeait la survie sans progression et améliorait la survie globale par rapport à la chimiothérapie.

* Ce traitement s’adresse aux patients dont le cancer a progressé après un traitement antérieur ciblant l’EGFR.

* L’EGFR désigne le récepteur du facteur de croissance épidermique, une protéine présente à la surface des cellules qui contribue à leur croissance et à leur division.

* ORPATHYS a déjà été approuvé en Chine sur la base des données issues d’une autre étude de phase III, a précisé HUTCHMED.

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