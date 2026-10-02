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AstraZeneca, Daiichi Sankyo et Summit s'associent dans de nouveaux essais contre le cancer
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 19:31

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Summit Therapeutics va collaborer avec AstraZeneca et Daiichi Sankyo pour évaluer une combinaison de Datroway et de son traitement ivonescimab contre plusieurs tumeurs solides, notamment les cancers du sein et du poumon. Le programme débutera par un essai clinique de phase 3 en première ligne dans le cancer du sein triple négatif. Summit présente cette collaboration comme une extension importante de son programme mondial de développement en oncologie.

L'accord intervient après l'annonce d'un investissement de 2 milliards de dollars d'AstraZeneca dans Summit, accompagné d'une collaboration portant sur plusieurs études de traitements anticancéreux. Dans le cadre du nouveau partenariat, chaque entreprise fournira son propre médicament et les coûts des essais cliniques seront partagés. Les trois groupes conserveront séparément les droits de développement et de commercialisation de leurs traitements respectifs.

Si les premiers travaux porteront sur le cancer du sein triple négatif, le cancer du poumon pourrait également constituer une indication importante pour cette combinaison. James Gordon, analyste chez Barclays, souligne que l'ivonescimab est déjà particulièrement développé dans le cancer du poumon et pourrait compléter le portefeuille d'AstraZeneca. Il estime que le potentiel le plus important pourrait se situer dans le cancer du poumon non à petites cellules.

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