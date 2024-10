Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: a reçu une approbation en Chine information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que son traitement Enhertu a été approuvé en Chine en tant que première thérapie dirigée contre HER2 pour les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules métastatique mutant HER2.



L'approbation conditionnelle de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) est basée sur les résultats positifs des essais de phase II DESTINY-Lung02 et DESTINY-Lung05. L'autorisation complète pour cette indication dépendra des bénéfices cliniques d'un essai de confirmation.



Chaque année en Chine, plus d'un million de personnes sont diagnostiquées avec un cancer du poumon, ce qui représente plus de 40 % des patients atteints de cancer du poumon dans le monde - la majorité d'entre eux sont diagnostiqués à un stade avancé de la maladie.



Ying Cheng, MD, PhD, directeur du Jilin Lung Cancer Centre, Chine, et investigateur principal de DESTINY-Lung05, a déclaré : ' Bien qu'il y ait eu de nombreux progrès dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules en Chine au cours des dernières années, les patients atteints de la maladie HER2-mutante ont eu peu d'options de traitement et aucune n'a été orientée vers ce type spécifique de cancer du poumon. L'approbation d'Enhertu offre un nouveau traitement ciblé important pour les patients atteints de cette forme agressive de la maladie '.





