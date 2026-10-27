ASSYSTEM : Résultats semestriels 2026 et chiffre d’affaires au 30 septembre 2026

Résultats semestriels 2026 et chiffre d’affaires au 30 septembre 2026

Chiffre d’affaires (9 mois) : 492,1 M€ en hausse +2,8% en organique

Dynamique organique soutenue des activités nucléaires du Groupe (+7,7 %) et croissance solide des activités en France (+4,5 %)

Résultat opérationnel d’activité semestriel ( 1 ) : 21,1 M€ (+3,4%)

Marge opérationnelle d’activité semestrielle en progression : 6,4% (+0,2 pt)

Objectifs 2026 affinés : croissance organique du chiffre d’affaires attendue autour de +3%

et progression de la marge à environ 7% du chiffre d’affaires consolidé





Paris La Défense, le mardi 27 octobre 2026 à 17h35 – Le Conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, réuni ce jour, a examiné les états financiers au 30 juin 2026 et le chiffre d’affaires au 30 septembre 2026.

Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés semestriels ont été effectuées et les rapports des commissaires aux comptes sont émis sans réserve. Le rapport financier semestriel sera mis à disposition le 28 octobre sur assystem.com.

Dominique Louis, Président-directeur général d’Assystem, déclare : « Nos résultats illustrent la solidité du modèle d’Assystem et la pertinence de notre positionnement stratégique sur les marchés du nucléaire. Malgré le contexte géopolitique, nous enregistrons sur les 9 premiers mois de l’exercice une croissance organique de nos activités, portée par le dynamisme de nos opérations en France et par la poursuite du développement des nouveaux programmes électronucléaires et de défense au Royaume-Uni. L’amélioration de notre rentabilité opérationnelle semestrielle reflète la qualité de notre exécution et l’engagement de nos équipes auprès de nos clients. Nous poursuivons avec confiance notre développement en France et à l’international afin d'accompagner durablement les États et les industriels dans leurs enjeux de souveraineté énergétique et de décarbonation. »

CHIFFRES CLES

En millions d’euros (M€) 2025 2026 Var. Chiffre d’affaires (9 mois) (non audité) 484,2 492,1 +1,7% Dont au premier semestre 326,4 328,5 +0,6% Dont au troisième trimestre 157,7 163,6 +3,7% En millions d’euros (M€) S1 2025 S1 2026 Var. Résultat opérationnel d’activité – ROPA (1) 20,4 21,1 +3,4% en % du CA 6,2% 6,4% +0,2 pt Résultat net consolidé ( 2 ) 4,3 (6,6) 30/06/2025 30/06/2026 Endettement net ( 3 ) 86,2 81,3 (4,9)

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES A FIN SEPTEMBRE 2026 (9 MOIS)

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2026, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem ressort à 492,1 M€, contre 484,2 M€ pour la même période en 2025, en croissance totale de +1,7%, bénéficiant d’une croissance organique de +2,8% et d’un d’effet négatif de la variation des taux de change plus limité de -1,1% par rapport au 30 juin 2026. Ainsi :

au 1 er semestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 328,5 M€ contre 326,4 M€ au S1 2025. La légère progression (+0,6%) est due à une croissance organique de +2,5% compensée par un impact négatif de la variation des taux de change de -1,9% ;

semestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 328,5 M€ contre 326,4 M€ au S1 2025. La légère progression (+0,6%) est due à une croissance organique de +2,5% compensée par un impact négatif de la variation des taux de change de -1,9% ; au 3 ème trimestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 163,6 M€, contre 157,7 M€ au T3 2025, en progression de +3,7%. La dynamique en organique s’améliore à +3,4%, tandis que l’effet de change est désormais globalement neutre sur le trimestre.

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2026, les activités Nucléaires enregistrent une croissance organique solide de +7,7% , notamment en France et au Royaume-Uni, et représentent 81% du chiffre d’affaires de la période.

Les activités en France (61% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois), à 297,6 M€, progressent de +4,5% intégralement en organique (+4,2% au S1 2026). La dynamique de croissance des activités nucléaires s'accélère tant sur les nouvelles constructions de réacteurs que sur les projets liés au cycle du combustible, dépendantes des programmes EPR2 et Aval du futur.

Les activités à l’International (39% du chiffre d’affaires consolidé 9 mois) à 194,6 M€ sont en recul de -2,4% au global (contre -4,5% au S1 2026). L’effet de change négatif s’atténue à fin septembre 2026 à -2,8% sur neuf mois (contre -4,5% au premier semestre). La croissance organique, désormais légèrement positive à +0,4%, révèle des tendances contrastées selon les pays et les activités. La dynamique soutenue enregistrée au Royaume-Uni se maintient, malgré un effet de base exigeant, grâce notamment à la montée en puissance des contrats remportés récemment dans le nucléaire civil et la défense. A l’inverse, le recul des activités au Moyen-Orient, lié notamment à la fin du contrat nucléaire d'Akkuyu en Turquie et des études de sites en Arabie saoudite, ainsi que le recul des activités non nucléaires en Inde qui continue. Les activités de ces deux zones sont plus particulièrement sensibles aux conséquences des conflits en cours sur l’environnement économique.

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT DU 1 ER SEMESTRE 2026

Résultat opérationnel d’activité (ROPA)





Au 1 er semestre 2026, le ROPA consolidé est de 21,1 M€ en croissance de +3,4% par rapport au S1 2025 (i.e. 20,4 M€). La marge opérationnelle d’activité s’établit à 6,4% contre 6,2% au 1 er semestre 2025.

Le ROPA France est de 14,0 M€, soit une marge de 7,0% du chiffre d’affaires (contre respectivement 11,4 M€ et 5,9% au S1 2025). Cette performance s’explique par l’amélioration du taux d’activité, un meilleur levier opérationnel sur les coûts fixes et la bonne performance des entreprises associées du projet ITER.

Le ROPA à l’International s’établit à 9,2 M€, soit une marge de 7,2% du chiffre d’affaires (contre 11,6 M€ au S1 2025 et 8,7% au S1 2025). La dégradation observée est liée aux coûts de développement de l’activité au Canada, à un levier opérationnel défavorable en Arabie saoudite et à un effet ciseaux lié au phasage des contrats.

Les frais centraux du Groupe (Holding) ont un impact sur le ROPA consolidé de (2,1) M€ ce semestre, contre (2,6) M€ au S1 2025.

Résultat opérationnel et autres éléments du résultat net consolidé





Le résultat opérationnel consolidé du S1 2026 s’élève à 17,6 M€ (contre (0,9) M€ au S1 2025) et tient compte de :

(2,6) M€ charges relatives aux paiements fondés sur des actions (AGA), contre (20,9) M€ au S1 2025 année de mise en place du plan principal ;

(0,9) M€ de charges opérationnelles non liées à l’activité (contre (0,4) M€ au S1 2025), relatives au démarrage du projet de modernisation de l’ERP Groupe (Assystem Transformation Programme).

Le résultat net consolidé s’établit à (6,6) M€ contre un produit de 4,3 M€ au S1 2025, après prise en compte notamment de :

(19,1) M€ de contribution des sociétés mises en équivalence au résultat d’Assystem, dont la contribution d’Expleo Group de (19,0) M€ en raison de la variation de juste valeur des obligations convertibles au 30 juin 2026. Au titre du S1 2026, la quote-part des pertes non-comptabilisée d’Expleo Group est de (17,4) M€, conformément à IAS28 (contre (26,3) M€ au titre du S1 2025) ;

au résultat d’Assystem, dont la contribution d’Expleo Group de (19,0) M€ en raison de la variation de juste valeur des obligations convertibles au 30 juin 2026. Au titre du S1 2026, la quote-part des pertes non-comptabilisée d’Expleo Group est de (17,4) M€, conformément à IAS28 (contre (26,3) M€ au titre du S1 2025) ; (3,9) M€ de résultat financier , contre (3,4) M€ au S1 2025 ;

, contre (3,4) M€ au S1 2025 ; (1,2) M€ de charge d’impôt , contre un produit d’impôt de 1,0 M€ au S1 2025 (qui intégrait 3,9 M€ de produit d’impôt différé dû à la comptabilisation des plans d’actions gratuites). Informations sur Expleo Group

, contre un produit d’impôt de 1,0 M€ au S1 2025 (qui intégrait 3,9 M€ de produit d’impôt différé dû à la comptabilisation des plans d’actions gratuites).

Au S1 2026, le chiffre d’affaires d’Expleo Group s’élève à 644,9 M€, en baisse de -1,2% par rapport au S1 2025 (i.e. 652,5 M€), avec une dynamique de croissance retrouvée sur le T2 2026.

L’EBITDA d’Expleo Group (y compris incidence d’IFRS 16) s’établit à 53,1 M€ en croissance de 10,3% par rapport au S1 2025 (i.e. 48,1 M€). Le taux de marge de la période ressort à 8,2% du chiffre d’affaires consolidé du S1 2026 (contre 7,4% au S1 2025 et 13,2% au S2 2025).

Sur le semestre, Expleo Group a poursuivi son plan d’adaptation de ses ressources et le montant de charges non liées à l’activité est stable versus S1 2025 alors que les frais financiers ont connu une diminution vs S1 2025.

Le résultat net consolidé part du Groupe d’Expleo Group avant enregistrement du coupon capitalisé sur les instruments de quasi-fonds propres s’établit à (24,8) M€, contre (45,6) M€ au S1 2025.

La dette financière nette ( 4 ) d’Expleo Group s’élevait à 592 M€ au 31 décembre 2025 et à 669 M€ au 30 juin 2026 en raison de la saisonnalité.

Expleo Group a finalisé la cession d’actifs requise pour satisfaire la condition suspensive à l’entrée en vigueur de l’accord de l’ Amend and Extend négocié au printemps 2026, portant sur l’extension de la maturité de ses lignes de crédit senior. À la suite de la réalisation de cette opération, les échéances du crédit renouvelable et du Term Loan ont été prorogées respectivement au 30 septembre 2029 et au 28 mars 2030. En conséquence, la maturité des obligations convertibles (tranche 1 et tranche 2) a été reportée au 31 mars 2031.

PAIEMENT DU DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2025

L’Assemblée générale du 22 mai 2026 a approuvé la distribution aux actionnaires d’Assystem d’un dividende de 1,0 euro par action au titre de l’exercice 2025 pour un montant total d’environ 14,8 M€ ( 5 ) . Le dividende a été mis en paiement le jeudi 9 juillet, sur la base d’un détachement intervenu le mardi 7 juillet.

FREE CASH-FLOW ( 6 ) ET ENDETTEMENT NET AU 30 JUIN 2026

Compte tenu de la saisonnalité du BFR, le free cash-flow du 1 er semestre 2026 (hors incidence de l’application de la norme IFRS 16) est de (19,1) M€, contre (14,7) M€ au S1 2025.

L’endettement net (hors IFRS 16) s’établit à 81,3 M€ , contre 86,2 M€ au 30 juin 2025 et 59,7 M€ au 31 décembre 2025. La variation sur 6 mois de +21,6 M€ se décompose comme suit :

19,1 M€ d’effet du free cash-flow ;

(2,0) M€ perçus au titre du remboursement partiel du crédit vendeur lié à la cession des activités dans le Pacifique à son management fin 2023 ;

et 4,5 M€ d’autres flux.





OBJECTIFS 2026 AFFINES

Les tendances enregistrées à date et celles attendues pour la fin de l’exercice quant au déroulement des projets en cours permettent au Groupe d’affiner les objectifs annuels fixés en début d’exercice :

une croissance organique du chiffre d’affaires consolidé autour de +3% (à périmètre comparable et taux de change constant), contre entre +2% et +4% initialement ;

une progression de la marge opérationnelle d’activité ( 7 ) , à environ 7% du chiffre d’affaires consolidé.

Ces objectifs s'entendent sous réserve de l'absence de détérioration significative de l'environnement macroéconomique, politique et géopolitique.

PROCHAINE COMMMUNICATION FINANCIERE

Jeudi 11 février 2027 : Chiffre d’affaires annuel 2026 (après bourse)

À PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 12 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com .

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com

Jean-Baptiste Guillerme - Directeur marketing et de la communication - jbguillerme@assystem.com

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

ANNEXES

NOTA : Les variations mentionnées dans ce communiqué étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes et les pourcentages peuvent exister du fait des arrondis.

1/ Détail du chiffre d’affaires et ropa

Chiffre d’affaires consolidé par zone géographique





En millions d’euros T1 2025 T1 2026 Var. totale Var. organique (1) Groupe 166,3 165,8 -0,3% +2,2% France 98,3 102,6 +4,4% +4,4% International 68,0 63,2 -7,1% -1,1%

T2 2025 T2 2026 Var. totale Var. organique (1) Groupe 160,1 162,7 +1,6% +2,9% France 94,7 98,5 +4,0% +4,0% International 65,5 64,3 -1,8% +1,2%

S1 2025 S1 2026 Var. totale Var. organique (1) Groupe 326,4 328,5 +0,6% +2,5% France 193,0 201,1 +4,2% +4,2% International 133,4 127,4 -4,5% +0,0%

T3 2025 T3 2026 Var. totale Var. organique (1) Groupe 157,7 163,6 +3,7% +3,4% France 91,9 96,5 +5,0% +5,0% International 65,9 67,2 +2,0% +1,2%

9 mois 2025 9 mois 2026 Var. totale Var. organique (1) Groupe 484,2 492,1 +1,7% +2,8% France 284,8 297,6 +4,5% +4,5% International 199,3 194,6 -2,4% +0,4%

(1) A périmètre comparable et taux de change constant.

Résultat opérationnel d’activité (ROPA) (2)





En millions d’euros S1 2025 % du CA S1 2026 % du CA Groupe (1) 20,4 6,2% 21,1 6,4% France 11,4 5,9% 14,0 7,0% International 11,6 8,7% 9,2 7,2% Holding (2,6) - (2,1) -

(2) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group & MPH (0,2 M€ au S1 2025 et 1,3 M€ au S1 2026).

2/ Etats financiers

Compte de résultat consolidé





En millions d’euros 30/06/2025 30/06/2026 Chiffre d’affaires 326,4 328,5 Charges de personnel (242,7) (253,0) Autres produits et charges d’exploitation (54,8) (48,7) Impôts et taxes (0,5) (0,5) Amortissements et provisions pour risques et charges opérationnels courants, nets (8,2) (6,5) Résultat opérationnel d’activité 20,2 19,8 Quote-part des résultats des entreprises associées hors Expleo Group et MPH Global Services 0,2 1,3 Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group et MPH Global Services 20,4 21,1 Produits et charges opérationnels non liés à l'activité (0,4) (0,9) Paiements fondés sur des actions ( 1 ) (20,9) (2,6) Résultat opérationnel (0,9) 17,6 Quote-part des résultats d’Expleo Group (EG) 0,0 0,0 Quote-part des résultats de MPH GS 0,1 (0,1) Produits et charges des obligations convertibles EG 7,5 (19,0) Produits et charges financiers nets sur trésorerie et endettement (4,0) (3,0) Autres produits et charges financiers 0,6 (0,9) Résultat avant impôt 3,3 (5,4) Impôt sur les résultats 1,0 (1,2) Résultat net consolidé 4,3 (6,6) dont : Part du Groupe 4,7 (6,2) Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle (0,4) (0,4)

(1) En 2025, inclut principalement la charge relative aux actions gratuites attribuées en juillet 2024, y compris le forfait social à 30 %

Etat de la situation financière consolidée





En millions d'euros

31/12/2025 30/06/2026 ACTIF Goodwill 142,2 143,0 Immobilisations incorporelles 2,0 1,8 Immobilisations corporelles 10,5 9,9 Droits d'utilisation au titre de contrats de location 28,1 29,6 Immeubles de placement 2,0 2,0 Participations dans des entreprises associées hors Expleo Group 4,7 5,9 Titres Expleo Group mis en équivalence - - Obligations convertibles Expleo Group 179,0 160,0 Titres et obligations convertibles Expleo Group 179,0 160,0 Autres actifs financiers 14,5 12,7 Impôts différés actifs 16,1 17,5 Actif non courant 399,1 382,4 Clients et comptes rattachés 179,2 201,5 Autres créances 26,6 37,8 Actifs d'impôt courants 2,7 3,1 Autres actifs courants 1,5 1,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 20,4 24,0 Actif courant 230,4 267,6 TOTAL DE L'ACTIF 629,5 650,0 PASSIF 31/12/2025 30/06/2026 Capital 15,7 15,7 Réserves consolidées 263,2 258,7 Résultat net part du Groupe 7,4 (6,2) Capitaux propres part du Groupe 286,3 268,2 Participations ne donnant pas le contrôle 0,8 0,4 Capitaux propres de l'ensemble consolidé 287,1 268,6 Emprunts et dettes financières (1) 76,5 102,4 Dette locative au titre de droits d'utilisation 21,6 23,7 Engagements de retraite et avantages du personnel 18,5 17,5 Dettes sur acquisitions de titres non courantes 9,1 6,2 Provisions non courantes 1,8 1,6 Impôts différés passifs 0,3 0,5 Passif non courant 127,8 151,9 Emprunts et dettes financières (1) 3,6 3,1 Dette locative au titre de droits d'utilisation 8,5 7,9 Fournisseurs et comptes rattachés 39,3 42,2 Dettes sur immobilisations - 0,1 Dettes fiscales et sociales 124,5 124,3 Dettes d'impôt courantes 0,1 0,1 Dettes sur acquisitions de titres - 2,8 Provisions courantes 5,7 5,1 Dividendes à payer - 14,8 Autres passifs courants 32,9 29,1 Passif courant 214,6 229,5 TOTAL DU PASSIF 629,5 650,0

(1) Endettement net au 30/06/2026 égal à 81,3 M€ hors incidence de la norme IFRS 16.

Tableau de flux de trésorerie consolidé





En millions d'euros 30/06/2025 30/06/2026 ACTIVITÉ Résultat opérationnel d'activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group et MPH Global Services

20,4

21,1 Amortissements et provisions pour risques et charges opérationnels courants, nets 8,2 6,5 EBITDA 28,6 27,6 Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité (32,1) (36,2) Impôts versés (2,9) (2,9) Autres flux 1,2 (1,5) Flux nets de trésorerie liés à l'activité (5,2) (13,0) OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations, nettes de cessions (2,0) (1,3) Acquisitions de titres de sociétés, nettes de trésorerie acquise (10,3) - Prêts remboursés au Groupe par les sociétés non consolidées - 2,0 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

(12,3)

0,7 OPERATIONS DE FINANCEMENT Produits et charges financiers nets reçus (versés) (2,4) (3,4) Remboursements d'emprunts et variations des autres dettes financières 32,0 26,0 Remboursement de la dette locative au titre de droits d’utilisation* (5,8) (5,6) Dividendes versés - - Opérations sur titres auto-détenus/ Autres mouvements sur capitaux propres de la mère (10,6) (0,2) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 13,2 16,8 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (4,3) 4,5

* Incluant la charge financière.

3/ Evolution de l’endettement net

En millions d’euros – Hors IFRS 16 Endettement net au 31/12/2025 59,7 Effet du free cash-flow 19,1 Remboursement crédit vendeur lié à la cession des activités Pacifique (2,0) Autres flux 4,5 Endettement net au 30/06/2026 81,3

4/ Informations sur le capital

Nombre de titre Au 31/12/2025 Au 30/06/2026 Au 30/09/2026 Actions ordinaires émises 15 668 216 15 668 216 15 668 216 Actions d’autocontrôle 829 289 832 031 833 747 Actions gratuites et de performance en circulation 714 141 703 841 703 841 Nombre moyen pondéré d’actions 14 532 682 14 838 649 - Nombre moyen pondéré d’actions dilué 14 856 129 15 301 243 -

Actionnariat au 30 septembre 2026

En pourcentage Actions Droits de vote effectifs HDL Development (1) 58,23% 74,92% Public (2) 36,45% 25,08% Autocontrôle 5,32% -

(1) HDL Development est une holding contrôlée à 95,65% par Dominique Louis, président-fondateur d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85% du capital d’Assystem.

(2) Comprend 0,85% détenus par HDL et 3,45% détenus par le management avec une date de conservation jusqu’au 31 juillet 2030 (Plan AGA 2024-1).

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées hors Expleo Group & MPH (1,3 M€ au S1 2026 et 0,2 M€ au S1 2025).

(2) Dont quote-part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle : (0,4) M€ au S1 2025 et (0,4) M€ au S1 2026, soit un résultat net part du Groupe de 4,7 M€ au S1 2025 et de (6,2) M€ au S1 2026.

(3) Dettes financières moins trésorerie et équivalents de trésorerie, hors IFRS 16.

(4) Endettement net d’Expleo Group hors IFRS 16, utilisé dans le cadre des covenants des instruments ayant une maturité entre septembre 2029 (RCF) et mars 2030 (TLB).

(5) Soit le produit de 1,0 euro et de 14 836 782 actions émises existantes et donnant droit à dividende.

(6) Flux nets de trésorerie liés à l’activité sous déduction des acquisitions d’immobilisations nettes de cessions et des flux de financement liés aux remboursements des dettes de location, et retraités de l’incidence liée aux plans d’actions gratuites.

(7) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (hors Expleo Group & MPH) rapporté au chiffre d’affaires consolidé.

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