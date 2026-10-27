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Assystem affine ses objectifs, après des comptes soutenus par le nucléaire
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 17:48

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Le groupe d'ingénierie a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé de 492,1 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, en progression de 1,7%, ou de 2,8% en organique. L'activité a accéléré au troisième trimestre avec une hausse de 3,7%, ou de 3,4% en organique, à 163,6 millions d'euros.

La trajectoire commerciale sur neuf mois a été portée par les activités nucléaires, qui représentent 81% des revenus et ont augmenté de 7,7% en organique, soutenues par les projets de réacteurs neufs et le cycle du combustible.

En France (61% du chiffre d'affaires), les revenus se sont élevés à 297,6 millions d'euros ( 4,5%, intégralement en organique) et à l'International, les ventes se sont affaissées de 2,4%, à 194,6 millions d'euros, pénalisées par un effet de change défavorable et par l'achèvement de contrats au Moyen-Orient, en dépit d'une bonne dynamique au Royaume-Uni dans le nucléaire civil et la défense.

Les comptes semestriels et objectifs

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel d'activité a augmenté de 3,4%, à 21,1 millions d'euros, portant la marge à 6,4% ( 0,2 point).

En revanche, le résultat net consolidé part du groupe bascule dans le rouge à -6,6 millions d'euros (contre un bénéfice de 4,3 millions au S1 2025). Ce recul s'explique principalement par la quote-part des sociétés mises en équivalence (-19,1 millions d'euros), en raison d'un impact de -19,0 millions lié à la variation de juste valeur des obligations convertibles d'Expleo Group.

Pour l'ensemble de l'exercice, Assystem vise une croissance organique autour de 3%, contre une fourchette initiale de 2 à 4%. La marge opérationnelle d'activité est prévue en progression, visée à environ 7% du chiffre d'affaires.

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