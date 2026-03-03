 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Assurances: Beazley et Zurich s'accordent sur un rachat à plus de 8 milliards de livres
information fournie par Boursorama avec AFP 03/03/2026 à 08:05

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé lundi avoir conclu un accord sur une offre de rachat de son concurrent britannique Beazley à plus de 8 milliards de livres, "pour créer un leader mondial de l'assurance spécialisée".

Les conseils d'administration de Zurich et de Beazley "se sont mis d'accord sur les termes d'une offre publique" en vertu de laquelle "les actionnaires de Beazley auront droit à une contrepartie en numéraire d'un montant total d'environ 8,1 milliards de livres sterling" (9,3 milliards d'euros), selon un communiqué.

Selon Zurich, Beazley "apporte une vaste expertise dans des segments de spécialité à forte croissance", notamment dans la cyber-assurance, la couverture du transport maritime, des entreprises à haut risque, du risque politique, de l'art et les objets de valeur, ou encore des dirigeants.

"Cette opération constitue une étape décisive dans l'accélération de la stratégie de Zurich en matière de risques spécialisés", fait valoir Mario Greco, directeur général de Zurich, cité dans le communiqué.

"Nos clients et nos courtiers évoluent dans une ère de risques en forte accélération, ce qui représente aussi une opportunité de croissance exceptionnelle pour l'assurance spécialisée", estime de son côté Adrian Cox, directeur général de Beazley, cité dans le même communiqué.

Selon les termes de l'accord, le siège du nouveau groupe "sera au Royaume-Uni" et celui-ci s'appuiera sur la présence de Beazley au sein du vénérable marché de l'assurance londonien Lloyd's.

Le rachat devrait être effectif au deuxième semestre de cette année. Les actionnaires de Beazley recevront en outre un dividende de 25 pence par action.

Mi-janvier, Zurich Insurance avait révélé avoir déjà approché l'assureur britannique, notamment avec une proposition début janvier, qui n'avait pas été divulguée mais qui avait été rejetée.

Il avait alors officialisé une proposition de rachat à 12,80 livres par titre, ce qui faisait ressortir une valorisation de 7,7 milliards de livres.

Beazley avait rejeté cette offre, jugeant que celle-ci "sous-évaluait substantiellement" l'entreprise.

Zurich avait fait valoir "la haute complémentarité" des deux groupes et défendait une opération visant à faire émerger un "leader mondial" dans les assurances spécialisées à la tête de 15 milliards de dollars de primes --ce que paient les clients pour être couverts.

Finalement le 4 février, les deux groupes avaient annoncé avoir trouvé un accord de principe autour d'une proposition améliorée à 13,35 livres par titre, qui a finalement été acceptée.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ZURICH INSUR GR
575,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( Belga / LUC CLAESSEN )
    Kuehne+Nagel freiné par le fret maritime en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 08:30 

    Le groupe suisse de transports et de logistique Kuehne+Nagel a publié mardi des résultat inférieurs aux attentes pour 2025, freinés par le fret maritime. Son bénéfice net s'est contracté de 24,8% par rapport à l'exercice précédent, à 925 millions de francs suisses ... Lire la suite

  • GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Les résistances sont proches
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 03.03.2026 08:14 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • La Bourse de Séoul clôture en chute de 7% face au conflit au Moyen-Orient
    La Bourse de Séoul clôture en chute de 7% face au conflit au Moyen-Orient
    information fournie par AFP Video 03.03.2026 08:10 

    La Bourse de Séoul s'effondre à la clôture avec une baisse de 7% de l'indice Kospi, à l'unisson d'un repli des autres places asiatiques, le Nikkei perdant 3%. Les investisseurs continuent de jauger l'impact des perturbations sur l'approvisionnement énergétique ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Thales : encore une très bonne année en 2025 et des perspectives soutenues grâce à la défense
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 08:03 

    Après une "très bonne année" 2025, le groupe de haute technologie Thales croit en un cycle favorable "long d'une génération", porté par la hausse des budgets militaires, a fortiori dans un contexte où vient d'éclater la guerre au Moyen-Orient, qui "crédibilise" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank