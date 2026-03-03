Assurances: Beazley et Zurich s'accordent sur un rachat à plus de 8 milliards de livres

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé lundi avoir conclu un accord sur une offre de rachat de son concurrent britannique Beazley à plus de 8 milliards de livres, "pour créer un leader mondial de l'assurance spécialisée".

Les conseils d'administration de Zurich et de Beazley "se sont mis d'accord sur les termes d'une offre publique" en vertu de laquelle "les actionnaires de Beazley auront droit à une contrepartie en numéraire d'un montant total d'environ 8,1 milliards de livres sterling" (9,3 milliards d'euros), selon un communiqué.

Selon Zurich, Beazley "apporte une vaste expertise dans des segments de spécialité à forte croissance", notamment dans la cyber-assurance, la couverture du transport maritime, des entreprises à haut risque, du risque politique, de l'art et les objets de valeur, ou encore des dirigeants.

"Cette opération constitue une étape décisive dans l'accélération de la stratégie de Zurich en matière de risques spécialisés", fait valoir Mario Greco, directeur général de Zurich, cité dans le communiqué.

"Nos clients et nos courtiers évoluent dans une ère de risques en forte accélération, ce qui représente aussi une opportunité de croissance exceptionnelle pour l'assurance spécialisée", estime de son côté Adrian Cox, directeur général de Beazley, cité dans le même communiqué.

Selon les termes de l'accord, le siège du nouveau groupe "sera au Royaume-Uni" et celui-ci s'appuiera sur la présence de Beazley au sein du vénérable marché de l'assurance londonien Lloyd's.

Le rachat devrait être effectif au deuxième semestre de cette année. Les actionnaires de Beazley recevront en outre un dividende de 25 pence par action.

Mi-janvier, Zurich Insurance avait révélé avoir déjà approché l'assureur britannique, notamment avec une proposition début janvier, qui n'avait pas été divulguée mais qui avait été rejetée.

Il avait alors officialisé une proposition de rachat à 12,80 livres par titre, ce qui faisait ressortir une valorisation de 7,7 milliards de livres.

Beazley avait rejeté cette offre, jugeant que celle-ci "sous-évaluait substantiellement" l'entreprise.

Zurich avait fait valoir "la haute complémentarité" des deux groupes et défendait une opération visant à faire émerger un "leader mondial" dans les assurances spécialisées à la tête de 15 milliards de dollars de primes --ce que paient les clients pour être couverts.

Finalement le 4 février, les deux groupes avaient annoncé avoir trouvé un accord de principe autour d'une proposition améliorée à 13,35 livres par titre, qui a finalement été acceptée.