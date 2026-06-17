Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2026 Approbation de toutes les résolutions conformément aux recommandations du Conseil d’administration

Pau, le 17 juin 2026 - L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales, s’est tenue le 17 juin 2026 au 2 rue Saint Florentin 75001 Paris, sous la présidence de Monsieur Pierre Brossollet, Président-directeur général.

Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par voie électronique via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ainsi que par correspondance, ou en donnant pouvoir au président par voie postale. Il était également possible de voter en séance pour les actionnaires présents. Les 48 résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées conformément aux recommandations du Conseil d’administration.

Pierre Brossollet a présenté aux actionnaires les réalisations de l’exercice 2025, les objectifs 2026 ainsi que la feuille de route 2031-2033 du Groupe. En conclusion de cette Assemblée Générale, Pierre Brossollet a déclaré : « J’adresse mes sincères remerciements à nos actionnaires, dont le soutien massif aux résolutions soumises par le Conseil d'administration témoigne d'une confiance solide dans le projet Arverne. Cette adhésion nous conforte dans notre ambition : faire de la géothermie un pilier central de la transition et de l’indépendance énergétique. »