Assa Abloy met la main sur Paclock aux Etats-Unis

Assa Abloy fait part de l'acquisition de Pacific Lock Company (Paclock), un fabricant américain de cadenas et de matériel de sécurité, une opération qui lui permet "d'élargir sa capacité à fournir à ses clients des solutions de sécurité de haute qualité et sur mesure".

Basée à Valencia (Californie) et comptant environ 40 employés, Paclock a réalisé environ 17 MUSD de chiffre d'affaires en 2025 (soit environ 155 MSEK), avec une marge d'EBIT "solide". Son acquisition aura un impact positif sur le BPA d'Assa Abloy dès le départ.

"Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à renforcer notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et solutions complémentaires à notre activité principale", explique Nico Delvaux, le CEO du fabricant suédois de systèmes de verrouillage.

"Paclock est reconnue pour fournir des produits de sécurité de haute qualité alliant fiabilité, durabilité et innovation, soutenus par une fabrication basée aux Etats-Unis et un service client exceptionnel", ajoute Lucas Boselli, le responsable de la division Amériques d'Assa Abloy.