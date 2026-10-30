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Aspen Neuroscience devrait ouvrir en hausse lors de son entrée en bourse, après une introduction en bourse aux États-Unis de 141 millions de dollars
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 16:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Le développeur de médicaments Aspen Neuroscience ASPE.O devrait s'ouvrir au-dessus de son prix d'offre lors de ses débuts au Nasdaq, après une introduction en bourse de 141 millions de dollars américains

** Le titre devrait s'ouvrir à 24,70 dollars par action, contre un prix d'introduction de 15 dollars

** Basée à San Diego, en Californie, la société ASPE, qui développe des traitements contre les maladies neurodégénératives, a vendu 9,38 millions d’actions dans la fourchette basse de la fourchette de prix annoncée , comprise entre 15 et 17 dollars par action

** Son principal produit candidat, le sasineprocel, fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase précoce à intermédiaire pour le traitement de la maladie de Parkinson

** Leerink Partners, Piper Sandler, Stifel, UBS Investment Bank et Oppenheimer ont agi en tant que chefs de file conjoints

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